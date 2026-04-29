-4°C to nie wszystko. Deszcz i potworne zachmurzenie! Dramatyczne prognozy na koniec kwietnia [Prognoza IMGW na 30.04.2026]

30 kwietnia 2026: W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, z możliwymi słabymi opadami deszczu na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 8°C do 17°C.

Noc z 30 kwietnia na 1 maja 2026: Zachmurzenie małe i umiarkowane, na wschodzie, południu i w centrum okresami duże, ze słabymi opadami deszczu na wschodzie. Możliwe przymrozki, lokalnie do -4°C w dolinach karpackich.

Prognoza IMGW na 30.04.2026

Jak podają eksperci z IMGW, w czwartek 30 kwietnia 2026 zachmurzenie w dzień będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające od dużego.

- Na północnym wschodzie gdzieniegdzie słabe opady deszczu - podaje IMGW.

Na termometrach w dzień maksymalnie do 17°C.

- Temperatura maksymalna od około 8°C na północnym wschodzie i miejscami na terenach podgórskich Karpat, około 12°C; 13°C na przeważającym obszarze kraju, do 16°C; 17°C na północnym zachodzie i zachodzie - czytamy na stronie IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północny i północno-zachodni.

Noc z czwartku na piątek (30.04/1.05.2026). Pogoda na jutro

Z informacji przekazanych przez IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (30.04/1.05.2026) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na wschodzie, południu i w centrum kraju okresami wzrastające do dużego.

- Na wschodzie niewykluczone słabe opady deszczu - podają eksperci.

W nocy możliwe przymrozki.

- Temperatura minimalna od 0°C miejscami na północnym wschodzie, około 4°C na przeważającym obszarze kraju do 7°C nad morzem (na wschodzie lokalny spadek temperatury przy gruncie do -2°C); chłodniej lokalnie w dolinach karpackich około -4°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby, zachodni i północno-zachodni.