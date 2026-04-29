Szokujące prognozy IMGW. Termometry wskażą nawet minus 12 stopni!

Gdzie będzie najzimniej?
Według najnowszych prognoz IMGW:
- Temperatura minimalna spadnie do -4/-1°C na przeważającym obszarze kraju.
- Przy gruncie mróz może osiągnąć -8°C, szczególnie w centrum, na północy i wschodzie.
- W rejonach podgórskich Karpat możliwe są jeszcze niższe wartości, nawet do -12°C.
Ostrzeżenia obowiązują w 16 województwach, obejmując praktycznie cały kraj.
Kiedy obowiązują alerty IMGW?
Alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami będą obowiązywać:
- od godzin wieczornych 29 kwietnia,
- do poranka 30 kwietnia (ok. 7:00–7:30),
z 80-procentowym prawdopodobieństwem wystąpienia zjawiska.
Prognoza na 30 kwietnia: w dzień cieplej, ale poranek lodowaty
Choć noc przyniesie silny mróz, 30 kwietnia w ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać:
- Na Mazowszu temperatura wzrośnie do ok. 12°C,
- Zachmurzenie będzie duże, ale bez opadów,
- Wiatr umiarkowany, z kierunków północno-zachodnich.
To oznacza, że po mroźnym poranku czeka nas już łagodniejsza aura, choć wciąż daleka od wiosennego komfortu.
Kiedy zrobi się cieplej?
Według IMGW i prognoz długoterminowych:
- 1 maja przyniesie już nawet 19°C,
- 2–3 maja temperatury wzrosną do 24–26°C,
Ryzyko przymrozków zaniknie całkowicie od weekendu majowego.
To dobra wiadomość nie tylko dla tych, którzy będą mieli wolny długi weekend, ale przede wszystkim dla rolników, sadowników i wszystkich, którzy martwią się o roślinność — choć dzisiejsza noc może jeszcze wyrządzić szkody, szczególnie tam, gdzie wegetacja ruszyła najwcześniej.