Szokujące prognozy IMGW. Termometry wskażą nawet minus 12 stopni!

Grzegorz Kluczyński
2026-04-29 18:58

Końcówka kwietnia 2026 r. zamiast wiosennego ciepła przynosi nam kolejny atak zimna. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla niemal całej Polski — wyjątki to jedynie nadmorską część Pomorza Zachodniego i Trójmiasto. Synoptycy nie mają wątpliwości: najbliższa noc z 29 na 30 kwietnia będzie kulminacją fali chłodu.

IMGW ostrzega przed przymrozkami





Gdzie będzie najzimniej?

Według najnowszych prognoz IMGW:

  • Temperatura minimalna spadnie do -4/-1°C na przeważającym obszarze kraju.
  • Przy gruncie mróz może osiągnąć -8°C, szczególnie w centrum, na północy i wschodzie.
  • W rejonach podgórskich Karpat możliwe są jeszcze niższe wartości, nawet do -12°C.

Ostrzeżenia obowiązują w 16 województwach, obejmując praktycznie cały kraj.

Polecany artykuł:

Niemcy zachwyceni polskim kurortem. Nie chodzi tym razem o Świnoujście. Mówią o…

Kiedy obowiązują alerty IMGW?

Alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami będą obowiązywać:

  • od godzin wieczornych 29 kwietnia,
  • do poranka 30 kwietnia (ok. 7:00–7:30),

z 80-procentowym prawdopodobieństwem wystąpienia zjawiska.

Prognoza na 30 kwietnia: w dzień cieplej, ale poranek lodowaty

Choć noc przyniesie silny mróz, 30 kwietnia w ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać:

  • Na Mazowszu temperatura wzrośnie do ok. 12°C,
  • Zachmurzenie będzie duże, ale bez opadów,
  • Wiatr umiarkowany, z kierunków północno-zachodnich.

To oznacza, że po mroźnym poranku czeka nas już łagodniejsza aura, choć wciąż daleka od wiosennego komfortu.

Kiedy zrobi się cieplej?

Według IMGW i prognoz długoterminowych:

  • 1 maja przyniesie już nawet 19°C,
  • 2–3 maja temperatury wzrosną do 24–26°C,

Ryzyko przymrozków zaniknie całkowicie od weekendu majowego.

To dobra wiadomość nie tylko dla tych, którzy będą mieli wolny długi weekend, ale przede wszystkim dla rolników, sadowników i wszystkich, którzy martwią się o roślinność — choć dzisiejsza noc może jeszcze wyrządzić szkody, szczególnie tam, gdzie wegetacja ruszyła najwcześniej.

Pogodowe rekordy, ktore szokowaly
Galeria zdjęć 11
