Szokujące prognozy IMGW. Termometry wskażą nawet minus 12 stopni!

Gdzie będzie najzimniej?

Według najnowszych prognoz IMGW:

Temperatura minimalna spadnie do -4/-1°C na przeważającym obszarze kraju.

Przy gruncie mróz może osiągnąć -8°C, szczególnie w centrum, na północy i wschodzie.

W rejonach podgórskich Karpat możliwe są jeszcze niższe wartości, nawet do -12°C.

Ostrzeżenia obowiązują w 16 województwach, obejmując praktycznie cały kraj.

Kiedy obowiązują alerty IMGW?

Alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami będą obowiązywać:

od godzin wieczornych 29 kwietnia,

do poranka 30 kwietnia (ok. 7:00–7:30),

z 80-procentowym prawdopodobieństwem wystąpienia zjawiska.

Prognoza na 30 kwietnia: w dzień cieplej, ale poranek lodowaty

Choć noc przyniesie silny mróz, 30 kwietnia w ciągu dnia pogoda zacznie się poprawiać:

Na Mazowszu temperatura wzrośnie do ok. 12°C,

Zachmurzenie będzie duże, ale bez opadów,

Wiatr umiarkowany, z kierunków północno-zachodnich.

To oznacza, że po mroźnym poranku czeka nas już łagodniejsza aura, choć wciąż daleka od wiosennego komfortu.

Kiedy zrobi się cieplej?

Według IMGW i prognoz długoterminowych:

1 maja przyniesie już nawet 19°C,

2–3 maja temperatury wzrosną do 24–26°C,

Ryzyko przymrozków zaniknie całkowicie od weekendu majowego.

To dobra wiadomość nie tylko dla tych, którzy będą mieli wolny długi weekend, ale przede wszystkim dla rolników, sadowników i wszystkich, którzy martwią się o roślinność — choć dzisiejsza noc może jeszcze wyrządzić szkody, szczególnie tam, gdzie wegetacja ruszyła najwcześniej.

11

Quiz. Przysłowia o pogodzie Pytanie 1 z 10 Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to... śniegu już nie będzie mokro będzie wszędzie pojawią się żołędzie Następne pytanie