Tuż przed kalendarzową wiosną wraca zima! Obfite opady śniegu i zamiecie! [PROGNOZA IMGW]

Joanna Drzycimska
PAP
2026-03-16 8:30

Po kilku dniach z iście wiosenną pogodą musimy przygotować się na powrót zimy. W kilku regionach trzeba będzie wyciągnąć z szaf zimowe kurtki. W górach prognozowane są duże opady śniegu, a nawet zamiecie śnieżne. Sprawdź, gdzie będzie najgorzej!

Autor: Alert Pogodowy AI/ Wygenerowane przez AI Dwoje ludzi idzie zaśnieżoną ulicą, oddalając się w kierunku wysokich gór, częściowo spowitych mgłą i chmurami, z których przebijają promienie słońca. Po obu stronach drogi stoją dwupiętrowe, drewniane domy w regionalnym stylu z charakterystycznymi spadzistymi dachami pokrytymi grubą warstwą śniegu oraz drewnianymi okiennicami. Cała scena jest otoczona gęsto padającym, drobnym śniegiem, który tworzy zimową atmosferę.

Miniony tydzień rozpieścił nas wiosenną pogodą. I gdy wydawało się, że tak już zostanie, synoptycy zapowiedzieli powrót zimy. Poniedziałek i wtorek (16 i 17 marca) w kilku regionach dadzą się mieszkańcom we znaki. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek na krańcach wschodnich kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, pod wieczór przechodzącymi stopniowo na zachodzie w deszcz ze śniegiem lub krupę śnieżną. W drugiej połowie dnia możliwe również słabe burze.

W Sudetach śnieżyce!

W Sudetach i na szczytach Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. W czasie burz suma opadów do około 15 mm. Rano na północnym wschodzie lokalne mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 8°C do 13°C, cieplej na południowym wschodzie, od 13°C do 18°C; chłodniej miejscami na Pomorzu i Kujawach, od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i zachodzie kraju oraz w zasięgu burz porywisty, z kierunków południowych, w drugiej połowie dnia od zachodu skręcający na zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr będzie wiał w porywach do 60 km/h i może powodować zawieje śnieżne.

15 cm śniegu w Tatrach

W nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia na zachodzie oraz początkowo na krańcach wschodnich kraju. Miejscami przelotne opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach i lokalnie w rejonach podgórskich również śnieg; w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm, na Podhalu o około 5 cm. Temperatura minimalna od -1°C na zachodzie, około 1°C w centrum, do 5°C na wschodzie. W obszarach podgórskich Sudetów od -3°C do 0°C. 

We wtorek nie będzie lepiej. W rejonach podgórskich Sudetów zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a w obszarach podgórskich i w górach deszczu ze śniegiem2 i śniegu. Przyrost pokrywy śnieżnej w Tatrach o około 15 cm, na Podhalu o około 5 cm. W szczytowych partiach Tatr porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne, w Sudetach porywy do 60 km/h. Temperatura maksymalna od 6°C miejscami na południu i nad morzem do 11°C na krańcach wschodnich; w obszarach podgórskich Karpat od 3°C do 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, skręcający w ciągu dnia na kierunki północne.

Zima wróciła do Krakowa
Galeria zdjęć 3
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZIMA
POGODA
ŚNIEG