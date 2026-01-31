Prawie cała Polska na żółto. Nadchodzi fala mrozu

IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla wielu regionów Polski

Alerty obejmują m.in. woj. łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie oraz części kilku innych województw

Ostrzeżenie I stopnia oznacza ryzyko strat materialnych oraz zagrożenie dla zdrowia i życia

IMGW wydało w sobotę (31.10) ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla większości kraju. Alerty obejmują województwa: łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, małopolskie, mazowieckie, pomorskie oraz fragmenty Zachodniopomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolski i Śląska. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 22 w sobotę do wtorku (3 lutego) do godz. 10, a w innych regionach do środy.

Prognozy wskazują na bardzo niskie temperatury w najbliższych dniach. W nocy z soboty na niedzielę na Suwalszczyźnie możliwe są spadki nawet do około minus 25 st. C, a na północy i wschodzie kraju do minus 20 st. C. Najcieplej ma być na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą około minus 8 st. C. Na Podhalu mogą pojawić się mgły z szadzią, ograniczające widzialność do około 300 metrów.

W niedzielę na południu i zachodzie kraju przewidywane jest większe zachmurzenie oraz słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze ma być pogodnie. Temperatura maksymalna na północnym wschodzie wyniesie około minus 17 st. C, a na południowym zachodzie około minus 4 st. C. Największy mróz prognozowany jest w nocy z niedzieli na poniedziałek. Na północnym wschodzie temperatura może spaść do około minus 28 st. C, w centrum do minus 21 st. C, a na południowym zachodzie do minus 11 st. C.