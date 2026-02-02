Warszawa skuta lodem, a tutaj nawet -27 stopni. Pokazali mroczną prognozę pogody

Siarczyste mrozy w nocy z 2 na 3 lutego. Nawet -24 stopnie na Lubelszczyźnie

Zimna końcówka stycznia i lodowaty początek lutego - taką wersję zimy notujemy w Polsce. Z prognoz IMGW na noc z poniedziałku na wtorek wynika, że czeka nas kolejne zderzenie z potężnym mrozem. - Temperatura minimalna od -27, -24 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, miejscami Lubelszczyźnie oraz Mazowszu, około -20 stopni w centrum do -8, -6 stopni - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ekstremalne temperatury pojawią się m.in. w Warszawie, Lublinie, Białymstoku i Gdańsku. Na południowym zachodzie i południu zachmurzenie duże i tam miejscami słabe opady śniegu. Kierowcy powinni uważać również w rejonach podgórskich Karpat, gdzie miejscami pojawią się marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. W zachodniej połowie kraju niskie temperatury odczuwalne obniży porywisty wiatr. W górach porywy do 60 km/h.

Dwucyfrowy mróz w pogodzie na wtorek

W ciągu dnia atak zimy tylko nieznacznie osłabnie. W prognozie synoptycznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 3 lutego widzimy dwucyfrowe mrozy w województwach:

podlaskim

mazowieckim

pomorskim

warmińsko-mazurskim

lubelskim

łódzkim

W dużych miastach temperatury maksymalne nie przekroczą -10 stopni Celsjusza. Najcieplejsza odzież przyda się w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Gdańsku, Lublinie, czy Białymstoku. Spodziewamy się kolejnej porcji odwołanych zajęć w szkołach i utrudnień komunikacyjnych. W Małopolsce, na Śląsku i Opolszczyźnie możliwe słabe opady śniegu. Porywisty wiatr nadal będzie się pojawiał na południu, a w ciągu dnia również nad morzem. Temperatury w okolicach zera zapowiadane są dla Małopolski i Śląska.

W środku tygodnia w Polsce zrobi się cieplej, ale nadal będziemy pisać o konkretnych minusach. - Prosimy o śledzenie komunikatów pogodowych, zabezpieczenie instalacji wodnych przed zamarznięciem oraz zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Aktualne ostrzeżenia dla poszczególnych powiatów są wysyłane w aplikacji RSO - apeluje MSWiA w komunikacie na stronie gov.pl.

