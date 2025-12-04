Polska zmagać się będzie z gęstymi mgłami i opadami deszczu.

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 3°C na północnym zachodzie do 10°C na południowym wschodzie.

Noc przyniesie dalsze opady i lokalne mgły, a temperatura spadnie do około 0°C, z wyjątkiem Karpat.

Jak podaje IMGW, w piątek (5 grudnia 2025) Polska doświadczy przeważnie dużego i całkowitego zachmurzenia. Rano, szczególnie na wschodzie kraju, mogą wystąpić miejscami mgły, które ograniczą widzialność do około 200 metrów. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność na drogach. W ciągu dnia, na zachodzie i północy kraju, spodziewane są opady deszczu lub mżawki. W Tatrach, po południu, mogą wystąpić opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu.

Temperatura 5.12.2025

Na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich termometry wskażą około 3°C. W centrum kraju można spodziewać się około 6°C, natomiast najcieplej będzie na południowym wschodzie, gdzie temperatura może osiągnąć nawet 10°C.

Wiatr będzie słaby, na wschodzie umiarkowany i okresami porywisty, południowo-wschodni. Po południu na zachodzie kraju wiatr skręci na południowo-zachodni i zachodni.

Noc z piątku na sobotę (5/6 grudnia 2025)

W nocy zachmurzenie pozostanie duże i całkowite. Miejscami, głównie na północy i w centrum, mogą wystąpić słabe opady deszczu lub mżawki. Na wschodzie i południu lokalnie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od około 0°C na południu do około 4°C na północy kraju. Chłodniej będzie na obszarach podgórskich Karpat, gdzie temperatura może spaść do około -3°C.

Wiatr będzie przeważnie słaby, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach wiatr może być dość silny i silny, osiągając prędkość do 50 km/h.