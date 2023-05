Przez ten pogodowy szczegół stracimy na śnie. Takie są uboczne skutki

Zatrważająca prognoza dla Polski. Zero deszczu przez kilkanaście dni? To nie wszystko

Zmiany w pogodzie drastycznie wpłyną na nasz sen? Naukowcy ostrzegają

Nawet 58 godzin mniej snu rocznie można nas czekać w przyszłości z uwagi na zmiany w pogodzie - informuje TwojaPogoda.pl, powołując się na One Earth. Nie trzeba chyba mówić, czym to grozi, bo brak wystarczającej ilości czasu przeznaczonego na odpoczynek może się odbić na naszym zdrowiu. Gdy jesteśmy niewyspani, mamy problemy z koncentracją, robimy wszystko o wiele wolniej i na ogół gorzej, często pogarsza się również nasz nastrój. Zdaniem naukowców to może się zdarzać częściej, bo częściej będziemy mieli problemy z zasypianiem. To konsekwencje rosnących temperatur, przez który wiercimy się w łóżku i przybieramy najrozmaitsze pozycje, zamiast zamknąć oczy i usnąć. Z badań specjalistów wynika, że "prawdopodobieństwo przespania mniej niż 7 godzin wzrasta o 3,5 procenta, jeśli minimalna temperatura na zewnątrz w nocy przekracza 25 stopni". Zmianom w pogodzie trudno będzie zapobiec w tak krótkim czasie, więc w niedalekiej przyszłości prawdopodobnie będziemy skazani tylko na jedno.

- Jedyną deską ratunku będą systemy wentylacji i klimatyzacji montowane w domach, ale nie wszystkich będzie na to stać, zwłaszcza, że najczęstszymi ofiarami nieprzespanych nocy są głównie osoby starsze z krajów rozwijających się - informuje za One Earth TwojaPogoda.pl.

Sonda Jak długo śpisz? 7-9 godzin, tak jak jest zalecane Mniej niż jest zalecane w nocy, ale w czasie dnia jeszcze drzemię Mniej niż 6 godzin, ale więcej mi nie potrzeba Kilka godzin, ale piję dużo kawy