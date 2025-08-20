Tak Polacy zaczną ostatnią dekadę sierpnia. IMGW wylicza regiony, gdzie będą burze i deszcz

Nadchodzący czwartek (21 sierpnia) przyniesie znaczną zmianę pogody w Polsce, z powrotem burz i deszczu.

IMGW prognozuje opady i burze w wielu regionach, szczególnie na południu kraju.

Temperatury będą zróżnicowane, a wiatr osiągnie porywy do 65 km/h – sprawdź, gdzie będzie najcieplej i gdzie spodziewać się burz!

Noc ze środy na czwartek (20/21 sierpnia) bezchmurna w północnej Polsce, niewielkie zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju. Słaby deszcz możliwy na wschodzie, zaś na Podlasiu i Polesiu Lubelskim niewykluczone niegroźne burze. Nad ranem w czwartek (21 sierpnia), pochmurno zrobi się południu Polski i tam może spaść słaby, przelotny deszcz. Przed nami noc z dużymi różnicami w temperaturach, patrząc na poszczególne regiony. Mieszkańcy północnych regionów poczują już jesień, tam na termometrach 5-6°C. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum około 11°C, a najwyższa temperatura w Polsce południowej, tam do 15°C. - Wiatr słaby, tylko w czasie burz początkowo umiarkowany i porywisty, północny i północno-wschodni, miejscami na północy zmienny - zapowiada IMGW.

W czwartek (21 sierpnia) słaby deszcz możliwy okresami na wybrzeżu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i całkowite. To znacznie inna pogoda od tej, jaką mieliśmy w Polsce przez kilka ostatnich dni. - W Karpatach opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym - prognozuje IMGW. Przelotny deszcz i burze na południu kraju, w pasie od Przedgórza Sudeckiego, przez Opolszczyznę, Górny Śląsk, Małopolskę i Kielecczyznę po Podkarpacie i Lubelszczyznę. Synoptycy zapowiadają prognozowane sumy opadów miejscami od 10 mm do 20 mm.

Czwartek (21 sierpnia) będzie dniem dość ciepłym na przeważającym obszarze kraju, ale do upałów daleko. Temperatura maksymalna od 21°C do 25°C. Najchłodniej miejscami na północy i na krańcach południowych, gdzie termometry wskażą od 17°C do 20°C. - Wiatr słaby, przeważnie z kierunków wschodnich, na północy z kierunków zachodnich, miejscami zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

