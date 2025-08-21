Ulewne deszcze atakują przed weekendem. IMGW o 45 mm i burzach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) podał szczegóły prognozy synoptycznej na piątek (22 sierpnia 2025) dla Polski. Eksperci zapowiadają m.in. burze i opady deszczu. Mowa nawet o silnym natężeniu. Z prognozy IMGW na najbliższe godziny dowiadujemy się, gdzie będzie najgorzej.

  • IMGW podał szczegóły prognozy pogody na piątek (22 sierpnia). Pogoda wyraźnie się popsuje. Już w nocy będzie konkretnie padać, możliwe są także burze.
  • Deszcze nie odpuszczą również w ciągu dnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazuje, że najgorzej będzie na południowym wschodzie. Wymienione zostało województwo podkarpackie!
  • Nieprzyjemna pogoda zostanie z Polakami również w weekend. Lekkie koszulki ustąpią miejsca kurtkom i parasolom. Szczegóły prognozy podajemy w poniższym materiale na se.pl!

Pogoda na jutro, 22 sierpnia: IMGW zapowiada noc czwartku na piątek

Noc z czwartku na piątek (21/22 sierpnia) nie będzie spokojna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada warunki atmosferyczne, które mogą przynieść utrudnienia komunikacyjne. Kierowcy będą się musieli liczyć ze śliską nawierzchnią, a wszystkim tym, którzy wychodzą z domów mogą się przydać parasole. O które regiony chodzi?

- Zachmurzenie będzie całkowite z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami, opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, możliwe burze. Suma opadów od 15 mm do 30 mm, miejscami w Małopolsce i na Podkarpaciu do 45 mm - wylicza IMGW. Na Wybrzeżu również może przelotnie popadać, tam też odczujemy umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni wiatr. W czasie burz wiatr będzie porywisty.

Temperatura w nocy od 6 stopni na północy, do 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Silniejszy wiatr obniży temperaturę odczuwalną. W ciągu dnia nie będzie spektakularnych, pogodowych przełomów.

Piątek z deszczem i wiatrem do 65 km/h

Na piątek IMGW zapowiada zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Jedynie na południowym wschodzie początkowo zachmurzenie będzie duże i całkowite, później z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami.

- W północnych województwach miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie opady deszczu, stopniowo słabnące, po południu zanikające. Suma opadów na Podkarpaciu do około 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na Pomorzu w porywach do 55 km/h, nad morzem umiarkowany i dość silny w porywach do 65 km/h, północno-zachodni i zachodni, na południowym wschodzie także północny. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h - wyliczają synoptycy z Instytutu.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 18 - 20 stopni na północy do 23°C, 25 stopni Celsjusza w południowo-wschodniej części kraju. Chłodniej będzie miejscami na terenach podgórskich, od 16 do 18 stopni. Na przyjemne temperatury mogą liczyć mieszkańcy:

  • Rzeszowa
  • Lublina
  • Krakowa
  • Kielc
  • Warszawy
  • Białegostoku

Szczegóły prognozy pogody na piątek, 22 sierpnia widać na mapach, opracowanych przez IMGW:

Pogoda IMGW na noc z czwartku na piątek

Pogoda IMGW na piątek 22 sierpnia

