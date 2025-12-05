Nadchodzi 6 grudnia, ale Mikołaj nie przyjedzie na zimowych na saniach. Sobota bez śniegu

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2025-12-05 9:05

Synoptycy nie mają dobrych wieści dla Mikołaja - będzie musiał zamienić zimowe sanie na inny pojazd! Sobota, 6 grudnia przyniesie ze sobą duże zachmurzenie i miejscami słabe opady deszczu. Sprawdź prognozę pogody na sobotę i przygotuj się na zmienne warunki atmosferyczne.

Autor: Pixabay.com
  • Polska szykuje się na pochmurną sobotę, z ograniczonymi przejaśnieniami głównie na południu.
  • W wielu regionach kraju spodziewane są słabe opady deszczu i mgły, utrudniające widoczność.
  • Temperatury wahać się będą od 3°C do 9°C, a w Sudetach wiatr osiągnie prędkość do 80 km/h.

Sobota (6 grudnia 2025) nie zapowiada się optymistycznie dla większości regionów Polski. Jak informuje serwis pogodowy IMGW, w sobotę duże i całkowite zachmurzenie. Jedynie na krańcach południowych i południowo-wschodnich kraju można spodziewać się większych przejaśnień i rozpogodzeń. Miejscami, głównie na północy i w centrum, wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ na południu i w centrum kraju mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, szczególnie w godzinach porannych.

Prognoza pogody: temperatura i wiatr

Temperatura maksymalna wyniesie od 3°C do 7°C na przeważającym obszarze kraju. Nieco cieplej będzie na krańcach południowo-wschodnich, gdzie termometry mogą wskazać do 9°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Dolnym Śląsku miejscami porywisty, południowy i południowo-wschodni, a w Małopolsce miejscami wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach może osiągnąć do 80 km/h.

Noc z soboty na niedzielę 6/7 grudnia 2025

Noc z soboty na niedzielę 6/7 grudnia 2025 przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie kraju także z lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na północy, południu oraz w centrum, wystąpią słabe opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południu i zachodzie mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 m, przejściowo w Małopolsce do 100 m.

Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze kraju wyniesie od 0°C do 4°C, a w rejonie Zatoki Gdańskiej do 5°C. Chłodniej będzie miejscami na południowym zachodzie, krańcach południowo-wschodnich i obszarach podgórskich: od -3°C do 0°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Przedgórzu Sudeckim chwilami porywisty, z kierunków południowych.

IMGW
POGODA