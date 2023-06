Bardzo ciepło, ale również deszczowo! Wiemy, gdzie będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 5.06.2023]

Ciepło, ale czekają nas burze i jeszcze to! W nocy przymrozki [Prognoza IMGW na 2.06.2023]

Przed nami pierwszy pełny, czerwcowy tydzień. Prognoza pogody dla Polski na najbliższe dni może napawać optymizmem, choć eksperci IMGW zwracają uwagę m.in. na opady deszczu, które mogą pokrzyżować niektóre plany. Najbliższe godziny to z jednej strony aż 26 stopni na termometrach, a z drugiej zachęta do zabrania ze sobą parasoli. Synoptycy już wiedzą, gdzie jest największa szansa na duże zachmurzenie i deszcz. Warto to wziąć pod uwagę, przy układaniu trasy wypoczynkowej.

Zdaniem synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek (5 czerwca 2023 r.) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południu kraju przewidywany jest wzrost do dużego. - Tam po południu miejscami opady deszczu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich, na północy i wschodzie zwykle słaby, zmienny - wskazują eksperci IMGW.

Pogoda na jutro. Temperatura 5.06.2023

W kwestii dobrych wieści, na pewno możemy być zadowoleni z zapowiadanych na początek tygodnia temperatur. Synoptycy są przekonani, że wartości będą typowe dla późnej wiosny lub nawet środka lata. - Temperatura maksymalna zwykle od 20°C do 24°C, a na południowym wschodzie nawet do 26°C, jedynie na północy chłodniej, od 16°C do 19 stopni Celsjusza - wskazuje IMGW. Nie powinny nam się przydać ciepłe bluzy i kurtki, zdecydowanie częściej będziemy widywać Polaków w krótkich spodenkach i koszulkach. Na 25 stopni na termometrach mogą liczyć mieszkańcy Wrocławia, Opola, bardzo ciepło również w Zielonej Górze, Bydgoszczy, Poznaniu i Toruniu. Nad morzem w ciągu dnia 21-22 stopni.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 5/6 czerwca 2023

IMGW podaje, że w nocy z poniedziałku na wtorek (5/6 czerwca 2023 r.) na południu i południowym zachodzie widoczna będzie przewaga zachmurzenia dużego i miejscami opady deszczu, głównie w górach. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna przeważnie od 8°C do 12°C, na południu do 15°C, nieco chłodniej na północnym wschodzie, od 6°C do 8°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. Prognozy będziemy oczywiście aktualizować w naszym serwisie.

