Potężna zmiana w pogodzie! Burze, ulewne deszcze. Długi weekend zaskoczy wszystkich

Pogoda 5.06 - 11.06

Pierwszy tydzień czerwca zachwycił nas letnią aurą. Od poniedziałku (5 czerwca) czeka nas jednak zmiana w pogodzie. Prognozy wskazują, że od południa do Polski zaczną napływać z południa ciepłe, ale bardzo wilgotne masy powietrza z południa. Będzie się to wiązało z opadami deszczu i pierwszymi letnimi burzami. O ile w poniedziałek mokro może być przede wszystkim w Polsce południowo-zachodniej, o tyle w kolejnych dniach front będzie się przenosił stopniowo na północ. We wtorek (6 czerwca) słonecznie będzie głównie w północno-zachodniej części kraju. Pozostałe obszary Polski może przykryć warstwa chmur. Nieuniknione będą burze i opady deszczu. Podobna aura będzie panowała w środę (7 czerwca). Temperatury w tych dniach będą się kształtowały w przedziale od 14 do 26 stopni. Chłodniej będzie przede wszystkim w południowo-wschodniej części kraju.

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend

Dla wielu Polaków najważniejsza informacją jest to, jaka będzie pogoda w długi weekend. Boże Ciało (czwartek, 8 czerwca) zapowiada się pogodnie w pasie od Śląska, Małopolski, przez centrum kraju aż po Pomorze. Opady i burze mogą natomiast występować na wschodzie i zachodzie Polski. Temperatura będzie szybowała w górę. Od blisko 20 stopni Celsjusza na Pomorzu, do nawet 26 stopni w Wielkopolsce.

W piątek (9 czerwca) ulewne deszcze spodziewane są w południowo-wschodniej Polsce, a także na Dolnym Śląsku i w woj. lubuskim. Lokalnie możliwe burze. Temperatury znów wysokie - od 18 stopni w rejonie Gdańska do 26 w okolicach Bydgoszczy.

Weekend (10-11 czerwca) zapowiada się pogodnie i ciepło. O ile w sobotę (10 czerwca) opady spodziewane są w pasie od Podkarpacia po Opolszczyznę, o tyle w niedzielę w całej Polsce będzie słonecznie. W niemal całej Polsce słupki w termometrach znacząco przekroczą 20 kreseczkę. Tak więc po tygodniu zawirowań w pogodzie czeka nas przyjemny koniec przyszłego tygodnia.

Źródło: Twoja Pogoda

Mimo złej pogody turyści ciągle odwiedzają Bieszczady Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.