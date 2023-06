Przeszywające zimno uderzy w twarze Polaków. Koszmarne prognozy! Wiemy, gdzie będzie najgorzej

Za oknem piękne słońce, a nagle stanie się TO. Co za pogoda! Eksperci wszystko przewidzieli

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) prognozuje bardzo zimną noc, jak na obecną porę roku. Temperatura przy gruncie może nawet spaść poniżej zera! "Winowajcą" tak niskich temperatur na początku czerwca jest front atmosferyczny, który - jak podaje portal twojapogoda.pl, wędruje z północy na południe Polski i "niesie porywisty wiatr i duże ochłodzenie z nocnymi i porannymi przymrozkami". Wpływ frontu widać także po temperaturach prognozowanych w ciągu dnia. Na mapie Polski próżno szukać w piątek (2 czerwca) miejsc, gdzie słupki rtęci pokazują wartości podobne do tych, sprzed kilku dni czy nawet kilkunastu godzin. Temperatury maksymalne w niektórych regionach będą o ponad 10 stopni Celsjusza niższe niż od tego, co działo się jeszcze w czwartek (1 czerwca). W piątek (2 czerwca) uczucie zimna potęgować będzie ponadto porywisty wiatr, w porywach do 40-50 km/h.

Najzimniej będzie w nocy z piątku na sobotę (2/3 czerwca). IMGW prognozuje przymrozki w województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim, a także w części województwa lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Co gorsza, front, który wkroczył do Polski jest suchy, a zazwyczaj przejście chłodnego frontu wiąże się z opadami. Tych jednak nie będzie, za wyjątkiem drobnego deszczu na południu i północnym wschodzie kraju. Brak deszczu to fatalne wieści dla rolników, ale także nas - konsumentów. Więcej w artykule Pogoda na czerwiec. Prognoza długoterminowa zapowiada ciepło i słońce. Jeden szczegół psuje wszystko

Im bliżej końca weekendu, tym zrobi się cieplej i temperatury wzrosną, ale ten kto liczył na upały wraz z nadejściem czerwca, będzie musiał jeszcze trochę poczekać.

