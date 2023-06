Nagła zmiana pogody. Ochłodzenie, deszcz i silny wiatr. Padła data

Ostatni dni to w Polsce czas pięknej pogody. Jest ciepło, ale nie upalnie. Mamy wiele chwil ze słońcem, a deszcz pada rzadko. Pogoda jednak ulegnie zmianie i to nagle. Zachmurzy się i popada, a temperatura spadnie z dnia na dzień nawet o 10 stopni. Jeszcze w czwartek (1 czerwca) będziemy cieszyć się bardzo piękną pogodą. Będzie jeszcze cieplej niż ostatnio. Po południu termometry w wielu miejscach pokażą temperaturę powyżej 25 stopni Celsjusza. Wszystko zmieni się w piątek (2 czerwca). Jak informuje portal twojapogoda.pl, "z północy na południe kraju będzie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny, któremu towarzyszyć będzie wzrost zachmurzenia, miejscowe słabe, przelotne deszcze oraz porywy wiatru do 40-50 kilometrów na godzinę". Najbardziej odczuwalna będzie zmiana w temperaturach. Te spadną poniżej 20 stopni Celsjusza. W północnej części kraju termometry pokażą zaledwie 12 kresek powyżej zera.

Piękna pogoda szybko wróci do Polski

Dobre wieści są takie, że piękna i słoneczna pogoda wróci do nas bardzo szybko. Cieplejsze masy powietrza dotrą do Polski już w weekend (3-4 czerwca). W wielu regionach niebo będzie bezchmurne, a temperatura wzrośnie do nieco ponad 20 stopni Celsjusza. Co więcej, po weekendzie nie zanosi się na kolejne zmiany. Czekają nas następne dni ze słońcem. Będzie padać i grzmieć, ale jedynie miejscami, szczególnie w górach. Temperatury w granicach 20-25 stopni Celsjusza.

Źródło: twojapogoda.pl

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej