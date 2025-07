Gdzie uderzą burze? Prognoza pogody na piątek 18.07.2025

W piątek 18.07.2025 jak informują synoptycy IMGW czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Te ostatnie są najbardziej prawdopodobne możliwe głównie we wschodniej połowie kraju.

- Prognozowana suma opadów miejscami od 10 mm do 15 mm, w czasie burz do 25 mm - podaje IMGW.

Temperatura maksymalna wyniesie od 20°C do 24°C, chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem, od 18°C do 20°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni i północno-zachodni, miejscami zmienny. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Noc z piątku na sobotę (18.07/19.07.2025). Nocne opady deszczu. Lokalnie może być niebezpiecznie

Noc z piątku na sobotę 18.07/19.07.2025 przyniesie zróżnicowane warunki pogodowe. Na wschodzie i miejscami na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami; na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane.

- Na wschodzie i północnym wschodzie miejscami opady deszczu, lokalnie o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm. Na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu możliwe początkowo - podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 14°C do 18°C, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich, od 11°C do 13°C. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni i zachodni, na północy również północny.

Warto śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia, aby być przygotowanym na ewentualne zmiany warunków atmosferycznych. Szczególnie w czasie burz należy zachować ostrożność i unikać przebywania na otwartej przestrzeni. Podczas burzy najważniejsze jest znalezienie bezpiecznego schronienia. Należy zabezpieczyć rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Nie planuj wycieczek, ani wyjść. Jeśli jedziesz samochodem, zmniejsz prędkość jazdy i zachowaj czujność - na drodze może leżeć nieusunięte drzewo czy gałąź. Nie parkuj pod drzewami.

Źródło: IMGW