Koniec urlopów nad polskim morzem? Wszystko przez pogodę

Bryza morska obniża temperaturę nad Bałtykiem. Co z urlopami Polaków?

Ciepły maj i, jak wynika z prognoz, bardzo ciepły początek czerwca zachęcają dodatkowo, by wybrać się choćby na krótki urlop, ale nie koniecznie nad polskie morze. Dlaczego? Jak informuje TwojaPogoda.pl, mimo że od ponad tygodnia w całym kraju mamy słoneczną pogodę, a temperatury w dzień przekraczają 20 stopni, to na wybrzeżu jest niestety znacznie chłodniej. Gdy w poniedziałek, 29 maja, termometry pokazały na większości terenu Polski 21-24 kreski, w Ustce było ledwie 13.6 stopnia. Niewiele cieplej było w innych kurortach nad Bałtykiem. Wszystko za sprawą bryzy morskiej, która wiała od morza do lądu. Jej porywy osiągają 30-40 km/h, ale to wystarczy, by odczuwalna temperatura była znacznie niższa niż w innych regionach naszego kraju. Taka pogoda utrzyma się na pewno jeszcze w najbliższych dniach, bo bryza ma nadal wiać od morzu do lądu - gdyby kierunek wiatru się zmienił, można było z kolei liczyć na więcej ciepła. Czy podobnie będzie w czasie wakacji?

- Jeśli taka aura będzie dominować przez całe lato, to wybierając się nad Bałtyk trzeba się będzie liczyć z chłodami, które mogą poważnie utrudniać wypoczynek nad naszym morzem, a zwłaszcza kąpiele słoneczne - informuje TwojaPogoda.pl.

Pomimo ostatnich cieplejszych dni, maj może zapisać się jako miesiąc chłodniejszy lub w normie termicznej, gdyż średnia anomalia termiczna wynosi obecnie -0,6°C i jest na granicy klas termicznych. Dodatnia anomalia wynosi jedynie 0,4°C i jest notowana wzdłuż Wybrzeża. #IMGW pic.twitter.com/CsMhaNQK6S— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 30, 2023

