Ten sposób na upały jest śmiertelnie groźny dla dzieci

Początek lipca 2025 roku zapowiada się upalnie. Termometry mogą pokazać nawet 36 stopni w cieniu. Upału w Polsce nie można lekceważyć! - ostrzegają eksperci z IMGW. Skutki wysokich temperatur najboleśniej odczuwają osoby starsze oraz dzieci. I choć wielu rodziców robi wszystko, by ochronić swoje pociechy przed słońcem i upałem, nieświadomie mogą narazić je na utratę zdrowia, a nawet życia! Mowa o błędzie, który bardzo często popełniają rodzice, gdy wychodzą na spacer z wózkiem w upalne dni. To stary sposób, który jest przekazywany często z pokolenia na pokolenia. Dowiedziono jednak, że zamiast chronić dziecko, zamyka je w śmiertelnej, gorącej pułapce.

Zakrywanie wózka pieluszką jest śmiertelnie groźne dla dziecka!

O jakim popularnym sposobie na upał mowa? Wystarczy ciepły i słoneczny dzień, by masowo obserwować na ulicach to zjawisko: zakrywanie wózka pieluszką lub kocykiem. Intencje rodziców, którzy tak robią, są dobre: chcą ochronić dziecko przed słońcem i upałem. Nie zdają sobie jednak sprawy z faktu, że w ten sposób prawie całkowicie ograniczają przepływ powietrza z wnętrza wózka. W efekcie temperatura w środku bardzo szybko się podnosi, a dziecko, zamiast otrzymać trochę ochłody, zostaje zamknięte w śmiertelnej, gorącej pułapce! Może to prowadzić do przegrzania organizmu, a w konsekwencji nawet śmierci! Nie wierzycie? Zobaczcie poniżej wideo z eksperymentu, który pokazuje, jak szybko podnosi się temperatura wewnątrz wózka, który został przykryty, by teoretycznie chronić przed słońcem.