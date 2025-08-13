Upał rozleje się po Polsce. Będziemy szukać cienia. Prognozy IMGW są jednoznaczne [Pogoda na jutro 14.08.2025]

Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), czwartek (14 sierpnia) będzie kolejnym upalnym dniem w Polsce. Niemal w całym kraju temperatura przekroczy 30°C. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. W których regionach będzie najgoręcej? Czy pogody 14 sierpnia nie popsują gwałtowne burze i ulewne deszcze? Szczegóły w dalszej części artykułu.

Autor: Marcin Wziontek Prognoza pogody IMGW na czwartek, 14.08.2025 r.
  • Polska szykuje się na kolejny dzień upałów, z temperaturami przekraczającymi 30°C w większości kraju.
  • IMGW wydało ostrzeżenia, a najgoręcej będzie w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, gdzie termometry wskażą nawet 34°C.
  • Sprawdź, kiedy nadejdzie ochłodzenie.

Noc ze środy na czwartek (13/14 sierpnia) bezchmurna niemal w całym kraju. W dolinach karpackich nad ranem mgły mogą ograniczać lokalnie widzialność do 500 m. W nocy najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat i kotlinach Sudetów, tam na termometrach od 7°C do 12°C. Niewiele cieplej na Podlasiu i Suwalszczyźnie, tam 13°C. Na przeważającym obszarze kraju około 16°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam temperatura do 18°C. - Wiatr słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany; południowo-wschodni i wschodni, miejscami zmienny – zapowiada IMGW.

Czwartek (14 sierpnia) zapowiada się na bezchmurny, pogodny i bardzo ciepły dzień. Najgoręcej w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej, tam termometry wskażą nawet 34°C. Upały na przeważającym obszarze kraju, z temperaturą maksymalną 30-31°C. Najchłodniej na wybrzeżu i Suwalszczyźnie, ale i tak ciepło, 26-27°C. - Wiatr słaby, na wybrzeżu miejscami umiarkowany z kierunków wschodnich – przewiduje IMGW.

Przed nami długi weekend i przez ten czas również będzie upalnie. Ochłodzenie wkroczy do Polski dopiero w niedzielę (17 sierpnia). Po długim weekendzie w większości regionów temperatura maksymalna w granicach 20-25°C. Powrotu upałów można spodziewać się na początku ostatniej dekady sierpnia. Więcej szczegółów w artykule Długi weekend pod znakiem upałów. W tych regionach nawet 34 stopnie. IMGW widzi jeden problem

Źródło: IMGW

