Dwucyfrowy mróz w nocy to zaledwie początek. Bez tego nie wychodź z domu

IMGW potwierdza listopadowe prognozy. -10 stopni Celsjusza w nocy i opady deszczu ze śniegiem w ciągu dnia - te elementy dominują w analizie, dotyczącej 19 listopada. Warunki atmosferyczne nie będą zachęcały do wychodzenia z domów.

Na wielu drogach zrobi się ślisko. Uważać powinni również piesi. W poniższym materiale przeanalizujemy szczegółowo opady, temperatury i prędkość wiatru.

Pogoda na środę: -10 stopni w nocy z 18 na 19 listopada

Zima już w drugiej połowie listopada? Termometry wyraźnie na to wskazują. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzał to m.in. w prognozach na cały tydzień, teraz te doniesienia się potwierdzają. Będzie zimno, momentami deszczowo, a nawet śnieżnie. Spójrzmy na prognozę IMGW na noc z wtorku na środę:

Temperatura minimalna na poziomie od -6; -3 stopni na południowym wschodzie do -2 - 1 stopnia na przeważającym obszarze kraju. Cieplej na wybrzeżu, około 3 stopnie Celsjusza. Najchłodniej miejscami w kotlinach karpackich, od -10 do -7 stopni.

Miejscami w północnej połowie kraju słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lokalnie śniegu. Lokalnie na wybrzeżu opady o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana ich suma około 15 mm.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany, lokalnie na północy i zachodzie porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h.

Chłodno, ale bez śnieżyc w ciągu dnia

W środku tygodnia nie uświadczymy najgroźniejszej wersji zimy. Meteorolodzy zwracają uwagę przede wszystkim na opady, sporo chmur i lokalnie porywisty wiatr. O poranku na pewno przydadzą się skrobaczki, czapki, szaliki i rękawiczki. Jak to wygląda we szczegółach?

Miejscami na północy pojawią się słabe opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Uwaga - lokalnie drogi będą śliskie!

Temperatura maksymalna od 1 do 6 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w okolicach Krakowa, Katowic, Warszawy, Wrocławia, Opola, Rzeszowa i Lublina. Chłodniej na Podlasiu i Pomorzu Zachodnim.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich Sudetów porywisty, z kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h.

W czwartek odnotujemy delikatne ocieplenie, ale już dzień później zima na dobre zagości w naszym kraju. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie".