W sobotę 10 stycznia czeka nas kolejny mroźny dzień.

Temperatury spadną nawet do -18°C w nocy, a na Pomorzu pokrywa śnieżna może wzrosnąć o 10 cm.

Kierowcy i piesi powinni zachować szczególną ostrożność.

Jak podaje IMGW, w sobotę 10 stycznia 2026 zachmurzenie w dzień będzie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami opady śniegu, lokalnie na Pomorzu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. To będzie kolejny dzień siarczystego mrozu!

- Temperatura maksymalna od -12°C; -8°C we wschodniej połowie kraju do -8°C; -5°C w zachodniej połowie; cieplej miejscami na wybrzeżu, około -3°C - informują eksperci.

Wiatr według oceny synoptyków wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie i północy porywisty, z kierunków północnych, tylko początkowo na zachodzie kraju wiatr wschodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 75 km/h; wysoko w górach porywisty wiatr może powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Mroźna noc. Gdzie będzie najgorzej?

Noc z soboty na niedzielę (10/11 stycznia) również przyniesie trudne warunki atmosferyczne.

Zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Okresami opady śniegu, miejscami na północy o umiarkowanym natężeniu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do 2-5 cm, a na Pomorzu do 5-10 cm – ostrzega IMGW.

Temperatura minimalna na znacznym obszarze kraju spadnie do -15°C, a miejscami w rejonach podgórskich nawet do -18°C. Cieplej będzie na północnym zachodzie (od -10°C do -7°C) oraz na wybrzeżu (od -2°C do 0°C). Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny i porywach do 65 km/h, północno-zachodni i północny. Wiatr na Pomorzu oraz wysoko w górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, służby apelują o zachowanie ostrożności. Kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.