Pół metra śniegu, -18 stopni i jeszcze to! IMGW nie zostawia złudzeń. Tu będzie najgorzej

Już w niedzielę IMGW zaktualizował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy wskazywali na intensywne opady śniegu, zawieje oraz silny mróz.

Na północy kraju pomarańczowe alerty powinny obowiązywać również w poniedziałek. Z kolei na północnym wschodzie kraju, w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatury spadną nawet do -18 stopni Celsjusza.

W ciągu dnia będzie zimno, a temperatury odczuwalne obniżą podmuchy wiatru. Szczegóły poniżej.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z 11 na 12 stycznia 2026 r.

Polacy mierzą się z atakiem zimy od pierwszych godzin 2026 roku. W niedzielę najpoważniej brzmiały komunikaty dla pięciu województw - małopolskiego, śląskiego zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz części Warmii i Mazur. - Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm, lokalnie do około 50 cm - podał IMGW w opisie ostrzeżenia drugiego stopnia dla Gdańska. Alerty będą obowiązywać również w poniedziałek, 12 stycznia, choć możliwe są aktualizacje. A co nas czeka w trakcie najbliższej nocy? Zima ponownie pokaże groźne oblicze. IMGW zapowiada:

Miejscami opady śniegu, na wschodzie i południu okresami o natężeniu umiarkowanym, na północy także silnym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami na wschodzie, południu i w centrum o 6-8 cm, a w Karpatach oraz lokalnie na Pomorzu i Warmii o 15 cm. W czasie opadów widzialność może być przejściowo ograniczona do około 500 m.

Temperaturę minimalną od -14, -12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do -5, -3 stopni miejscami na północy. Zimniej będzie w kotlinach górskich, lokalnie spadek do -18 stopni Celsjusza. Siarczysty mróz zaatakuje również na Podlasiu.

Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h na południu i 65 km/h na wschodnim wybrzeżu, północno-zachodni i zachodni. Wiatr na południu i północy może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Szczegóły prognozy na noc z 11 na 12 stycznia widać również na mapie:

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 11/12 stycznia

Najnowsza prognoza pogody. Poniedziałek z mrozem, śniegiem i silnym wiatrem

Na wyraźne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do połowy miesiąca. Tymczasem w poniedziałek zmierzymy się z jeszcze jednym w tym miesiącu atakiem zimy. - Miejscami opady śniegu. Na południowym wschodzie i wschodnim Pomorzu przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - zapowiada IMGW w prognozie synoptycznej na 12 stycznia. Na południu kraju temperatury odczuwalne obniży dość silny wiatr.

- Na południu porywy wiatru do 55 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich i północnych. Wiatr na południu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju ukształtuje się na poziomie od -6 do -1 stopni Celsjusza, na wybrzeżu około 0 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich, około -7 stopni Celsjusza. Najcieplejsza odzież przyda się w:

Białymstoku

Suwałkach

Warszawie

Olsztynie

Łodzi

Lublinie

Rzeszowie

⚠️ Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW ⚠️🟠 Intensywne opady śniegu (st. 2) – miejscami 20–30 cm🟡 Zawieje i zamiecie śnieżne (st. 1) – porywy wiatru do 55–60 km/h.🟡 Silny mróz (st. 1) – nocami nawet -22°C⏰ 10–14.01 (wg regionów)🔎 https://t.co/tBq6AJG3bd#IMGW #pogoda pic.twitter.com/lzA3MhGgN1— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 11, 2026