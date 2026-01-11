Pół metra śniegu, -18 stopni i jeszcze to! IMGW nie zostawia złudzeń. Tu będzie najgorzej

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-01-11 12:32

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na końcówkę weekendu i poniedziałek (12 stycznia 2026 r.) dla Polski. Aktualne powinny być ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Lokalnie opady przyniosą przyrost pokrywy do pół metra! Temperatura minimalna spadnie do -18 stopni Celsjusza, a w ciągu dnia powieje dość silny wiatr.

Intensywne opady śniegu w Polsce

Autor: Dąbrowski Paweł / Super Express Intensywne opady śniegu w Polsce
  • Już w niedzielę IMGW zaktualizował ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy wskazywali na intensywne opady śniegu, zawieje oraz silny mróz.
  • Na północy kraju pomarańczowe alerty powinny obowiązywać również w poniedziałek. Z kolei na północnym wschodzie kraju, w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatury spadną nawet do -18 stopni Celsjusza.
  • W ciągu dnia będzie zimno, a temperatury odczuwalne obniżą podmuchy wiatru. Szczegóły poniżej.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z 11 na 12 stycznia 2026 r.

Polacy mierzą się z atakiem zimy od pierwszych godzin 2026 roku. W niedzielę najpoważniej brzmiały komunikaty dla pięciu województw - małopolskiego, śląskiego zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz części Warmii i Mazur. - Prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 20 cm do 30 cm, lokalnie do około 50 cm - podał IMGW w opisie ostrzeżenia drugiego stopnia dla Gdańska. Alerty będą obowiązywać również w poniedziałek, 12 stycznia, choć możliwe są aktualizacje. A co nas czeka w trakcie najbliższej nocy? Zima ponownie pokaże groźne oblicze. IMGW zapowiada:

  • Miejscami opady śniegu, na wschodzie i południu okresami o natężeniu umiarkowanym, na północy także silnym. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami na wschodzie, południu i w centrum o 6-8 cm, a w Karpatach oraz lokalnie na Pomorzu i Warmii o 15 cm. W czasie opadów widzialność może być przejściowo ograniczona do około 500 m.
  • Temperaturę minimalną od -14, -12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie do -5, -3 stopni miejscami na północy. Zimniej będzie w kotlinach górskich, lokalnie spadek do -18 stopni Celsjusza. Siarczysty mróz zaatakuje również na Podlasiu.
  • Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h na południu i 65 km/h na wschodnim wybrzeżu, północno-zachodni i zachodni. Wiatr na południu i północy może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Szczegóły prognozy na noc z 11 na 12 stycznia widać również na mapie:

Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 11/12 stycznia

Autor: IMGW/ Materiały prasowe Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 11/12 stycznia

Najnowsza prognoza pogody. Poniedziałek z mrozem, śniegiem i silnym wiatrem

Na wyraźne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do połowy miesiąca. Tymczasem w poniedziałek zmierzymy się z jeszcze jednym w tym miesiącu atakiem zimy. - Miejscami opady śniegu. Na południowym wschodzie i wschodnim Pomorzu przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm - zapowiada IMGW w prognozie synoptycznej na 12 stycznia. Na południu kraju temperatury odczuwalne obniży dość silny wiatr.

- Na południu porywy wiatru do 55 km/h, przeważnie z kierunków zachodnich i północnych. Wiatr na południu może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju ukształtuje się na poziomie od -6 do -1 stopni Celsjusza, na wybrzeżu około 0 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich, około -7 stopni Celsjusza. Najcieplejsza odzież przyda się w:

  • Białymstoku
  • Suwałkach
  • Warszawie
  • Olsztynie
  • Łodzi
  • Lublinie
  • Rzeszowie 
