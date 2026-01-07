Mróz do -19°C i śnieg. Zima uderzy w Polskę z całą siłą. Synoptycy ostrzegają [Prognoza IMGW na 8.01.2026]

To nie koniec! Synoptycy ostrzegają: 8 stycznia 2026 roku Polskę czeka kolejny atak zimy. Intensywne opady śniegu i silny mróz mogą sparaliżować kraj. Sprawdź, gdzie warunki pogodowe będą najtrudniejsze i jak się przygotować na nadchodzące zmiany.

Według najnowszych prognoz, w czwartek 8 stycznia 2026 roku najwięcej śniegu spadnie we wschodniej połowie kraju oraz w Sudetach. Na południowym wschodzie opady mogą być okresami umiarkowane, powodując przyrost pokrywy śnieżnej od 3 do 6 cm, a lokalnie na Podkarpaciu nawet do 10 cm. Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na utrudnienia komunikacyjne i zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia do odśnieżania.

- Na krańcach zachodnich oraz we wschodniej połowie kraju oraz w Sudetach opady śniegu, na południowym wschodzie kraju okresami o natężeniu umiarkowanym i tam przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm do 6 cm, na Podkarpaciu do 10 cm - podają eksperci IMGW.

Mróz szczypie! Jakie temperatury czekają nas 8 stycznia?

Oprócz intensywnych opadów śniegu, 8 stycznia 2026 roku czeka nas również silny mróz. Temperatura maksymalna wyniesie od -7°C do -5°C na wschodzie kraju, około -4°C w centrum, do -2°C na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry mogą wskazywać nawet -8°C. W nocy temperatura spadnie jeszcze bardziej, osiągając od -13°C do -8°C na przeważającym obszarze kraju, a lokalnie na wschodzie i północy nawet -16°C. W rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do -19°C.

Silny wiatr i zawieje śnieżne w górach

Synoptycy ostrzegają również przed silnym wiatrem, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne w Bieszczadach i Tatrach. W porywach wiatr może osiągać prędkość do 60 km/h, co znacznie utrudni warunki turystyczne i narciarskie. Osoby planujące wyjazd w góry powinny śledzić komunikaty lawinowe i zachować szczególną ostrożność.

Jak przygotować się na atak zimy?

  • Sprawdź stan techniczny swojego samochodu i przygotuj go na trudne warunki drogowe.
  • Zaopatrz się w ciepłe ubrania.
  • Przygotuj zapas żywności i wody.
  • Śledź komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
  • Unikaj podróży, jeśli nie są konieczne.
