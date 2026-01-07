Według najnowszych prognoz, w czwartek 8 stycznia 2026 roku najwięcej śniegu spadnie we wschodniej połowie kraju oraz w Sudetach. Na południowym wschodzie opady mogą być okresami umiarkowane, powodując przyrost pokrywy śnieżnej od 3 do 6 cm, a lokalnie na Podkarpaciu nawet do 10 cm. Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na utrudnienia komunikacyjne i zaopatrzyć się w niezbędne narzędzia do odśnieżania.

Mróz szczypie! Jakie temperatury czekają nas 8 stycznia?

Oprócz intensywnych opadów śniegu, 8 stycznia 2026 roku czeka nas również silny mróz. Temperatura maksymalna wyniesie od -7°C do -5°C na wschodzie kraju, około -4°C w centrum, do -2°C na zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry mogą wskazywać nawet -8°C. W nocy temperatura spadnie jeszcze bardziej, osiągając od -13°C do -8°C na przeważającym obszarze kraju, a lokalnie na wschodzie i północy nawet -16°C. W rejonach podgórskich Karpat temperatura może spaść do -19°C.

Silny wiatr i zawieje śnieżne w górach

Synoptycy ostrzegają również przed silnym wiatrem, który może powodować zawieje i zamiecie śnieżne w Bieszczadach i Tatrach. W porywach wiatr może osiągać prędkość do 60 km/h, co znacznie utrudni warunki turystyczne i narciarskie. Osoby planujące wyjazd w góry powinny śledzić komunikaty lawinowe i zachować szczególną ostrożność.

Jak przygotować się na atak zimy?

Sprawdź stan techniczny swojego samochodu i przygotuj go na trudne warunki drogowe.

Zaopatrz się w ciepłe ubrania.

Przygotuj zapas żywności i wody.

Śledź komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.

Unikaj podróży, jeśli nie są konieczne.