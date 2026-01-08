-20°C w nocy i -10°C w dzień. Tęgie mrozy to nie wszystko. Zima nie odpuszcza! [Prognoza IMGW na 9.01.2026]

Według najnowszych prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w ciągu dnia w piątek 9 stycznia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południu kraju także z licznymi rozpogodzeniami. Miejscami spodziewane są opady śniegu, zwłaszcza na zachodzie, gdzie lokalnie może przybyć około 5 cm świeżego śniegu.

Mróz nie odpuszcza

Temperatura maksymalna wyniesie od -10°C na północnym wschodzie i północy do -5°C, -3°C na zachodzie, południowym zachodzie i nad samym morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i krańcach wschodnich porywisty, a na wybrzeżu okresami dość silny i silny, do 40 km/h, w porywach do 65 km/h. Przeważnie będzie wiał z kierunków wschodnich i północnych, tylko miejscami na południu i w centrum będzie słaby, zmienny. Na zachodzie wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Wysoko w górach porywy wiatru mogą osiągać do 60 km/h, co również będzie sprzyjać zawiejom i zamieciom śnieżnym.

Noc pod znakiem mrozu i śniegu. IMGW ostrzega!

Nocą zachmurzenie pozostanie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady śniegu, zwłaszcza na południowym zachodzie i zachodzie, gdzie lokalnie może przybyć około 5 cm pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna spadnie do -20°C na południowym wschodzie, około -15°C w centrum, do -7°C, -6°C na południowym zachodzie i wybrzeżu.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i północnym wschodzie porywisty, a na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków północnych i wschodnich. Lokalnie na północnym zachodzie wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

W związku z prognozowanymi trudnymi warunkami pogodowymi warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa:

śledzić komunikaty pogodowe

dostosować prędkość na drodze

zadbać o odpowiedni ubiór

przygotować się na ewentualne przerwy w dostawie prądu.