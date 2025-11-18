Fala chłodu nad Polską. Wiemy, kiedy zrobi się cieplej. Padła konkretna data

IMGW ostrzega przed nadchodzącym ochłodzeniem i opadami, które zdominują pogodę w tym tygodniu.

Zimne arktyczne powietrze przyniesie deszcz ze śniegiem i mroźne noce, szczególnie nad morzem i w górach.

Sprawdź szczegółową prognozę na poszczególne dni, aby dowiedzieć się, kiedy spodziewać się ocieplenia i co z pogodą w weekend!

Według IMGW trwający tydzień będzie mokry, pochmurny i chłodny. Wszystko przez „napływającą z północnego zachodu i północy Europy, mroźną arktyczną masą powietrza” oraz liczne fronty atmosferyczne nad Polską. Popada deszcz ze śniegiem i śnieg, szczególnie nad morzem i w rejonach podgórskich. Noce będą mroźne, na co szczególną uwagę powinni zwrócić kierowcy. W dalszej części artykułu szczegóły prognozy na poszczególne dni trwającego tygodnia.

We wtorek (18 listopada) miejscami słabe opady śniegu, zaś w zachodniej Polsce deszcz i deszcz ze śniegiem. Około zera na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, i tam najchłodniej. W centrum i w zachodniej Polsce około 3°-5°C. Najcieplej nad morzem, do 6°C nad morzem. - Wiatr słaby i umiarkowany, w całym kraju porywisty, na północy w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W górach zawieje śnieżne – prognozuje IMGW.

W środę (19 listopada) pogodnie w południowej Polsce. Z kolei deszcz i deszcz ze śniegiem na północy i północnym zachodzie. Na termometrach od zera do 6°C. W czwartek (20 listopada) nadal deszcz ze śniegiem i śnieg w północnych i zachodnich regionach kraju. Na południowym wschodzie deszcz i tam nieco cieplej. Pogodnie w centrum i na południu. Duże różnice w temperaturze maksymalnej pomiędzy regionami. Niewiele powyżej zera na północnym wschodzie. Im dalej na południe, tym cieplej. W centrum około 5°C. Najcieplej na południowym wschodzie, około 10°C.

Co z pogodą w weekend? W piątek (21 listopada) wróci śnieg z deszczem. Najmocniej popada na południowym wschodzie. Znowu chłodniej, z temperaturą maksymalną od zera do 5°C. Podobna pogoda w sobotę (22 listopada).

Z kolei w niedzielę (23 listopada) znów zrobi się cieplej. Na termometrach maksymalnie od 4°C na północnym zachodzie, około 10°C w centrum, do 13°C na południowym wschodzie. W zachodniej Polsce deszcz. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na wschodzie do 55 km/h, południowo-wschodni i południowy – zapowiada IMGW.

Źródło: IMGW

