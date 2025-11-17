Opady śniegu i mróz potwierdzone! Tutaj nawet 10 cm, a to nie koniec

Opady śniegu pojawiły się w prognozie IMGW na wtorek (18 listopada 2025) dla Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdził, że w najbliższych godzinach zmierzymy się z zimowym podmuchem. W analizie synoptyków widzimy konkretne regiony, które zmierzą się z opadami. To nie wszystko!

i Autor: Sebastian Wielechowski Atak zimy w Warszawie