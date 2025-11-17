Opady śniegu i mróz potwierdzone! Tutaj nawet 10 cm, a to nie koniec

- IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na noc z poniedziałku na wtorku i wtorek. Eksperci potwierdzają opady śniegu, ale to zaledwie początek zimowych akcentów.
- Nocą temperatury w wielu regionach spadną poniżej zera, a w ciągu dnia nie odnotujemy konkretnego ocieplenia. Parasole również pójdą w ruch!
- Analiza najnowszej prognozy dla Polski znajduje się w poniższym materiale.
Pogoda na jutro: Noc z poniedziałku na wtorek, 17/18 listopada 2025
Sprawdzają się wcześniejsze prognozy mówiące o tym, że w drugiej połowie listopada zima zapuka do bram Polski. Potwierdzają to komunikaty synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najpierw spójrzmy na najbliższą noc, która będzie obfitowała w trudne warunki atmosferyczne. IMGW zapowiada:
- W wielu miejscach opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie także śniegu, a na północy także krupy śnieżnej. W pierwszej połowie nocy na południowym wschodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i tutaj miejscami wysokość opadów od 10 mm do 15 mm.
- Wysoko w Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, w szczytowych partiach Tatr oraz lokalnie na Pomorzu o około 5 cm. W strefie nadmorskiej lokalnie burze. Nad ranem na Pomorzu możliwe silne zamglenie.
- Temperaturę minimalną od -4 do 0 stopni. Nieco cieplej będzie na południowym wschodzie i nad samym morzem od 1 do 3 stopni. Spadek temperatury powietrza poniżej zera, zwłaszcza na południu i na Pomorzu, będzie powodować oblodzenia mokrych nawierzchni dróg i chodników. Wiatr na północy lokalnie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 90 km/h, w Karpatach do 75 km/h. Wiatr będzie powodować zawieje i zamiecie śnieżne.
Deszcz ze śniegiem również we wtorek
O dwucyfrowych temperaturach możemy na razie zapomnieć. Ciepłe płaszcze lub kurtki będą regularnie w użyciu. We wtorek przydadzą się również parasole i odpowiednie obuwie. W prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 18 listopada widać m.in.:
- Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie, słabe przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu, nad morzem także krupy śnieżnej. Lokalnie na Pomorzu opady o natężeniu umiarkowanym.
- Temperaturę maksymalną od 0-1 stopnia Celsjusza na terenach podgórskich Karpat oraz na Suwalszczyźnie, około 4 stopni na przeważającym obszarze kraju do 6 stopni Celsjusza na wybrzeżu.
- Wiatr okresami umiarkowany i porywisty, na północy lokalnie w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h, powodujące zamiecie śnieżne. Rano na południu i na Pomorzu miejscami nawierzchnie dróg i chodników śliskie.
Zalecamy ostrożność i uważne śledzenie komunikatów meteo. Kierowcy powinni zachować ostrożność. Opony zimowe lub dwusezonowe pilnie potrzebne!