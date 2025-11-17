Zima przyjdzie szybciej niż myślisz. Śnieg i mróz w prognozach. Wiadomo, kiedy spodziewać się potężnej zmiany

2025-11-17 11:22

Pogoda w trwającym tygodniu przypomni nam, że już niedługo rozpocznie się meteorologiczna zima. Noce będą zimne, z lekkim mrozem i opadami śniegu. Dodatnia temperatura w ciągu dnia, ale o złotej polskiej jesieni możemy zapomnieć. Kiedy należy spodziewać się ocieplenia? Szczegóły w dalszej części artykułu.

zima śnieg zawierucha mróz

i

Autor: Marcin Wziontek/Super Express Zima - zdj. ilustracyjne.
  • Prognozy IMGW wskazują na zimową aurę, z nocnymi przymrozkami i opadami śniegu.
  • Temperatura w ciągu dnia będzie dodatnia, jednak w niektórych regionach spodziewany jest deszcz ze śniegiem.
  • Zastanawiasz się, kiedy nadejdzie ocieplenie i czy weekend przyniesie poprawę pogody?

Czy to już nadejście zimy? Sprawdzamy, jak to widzą synoptycy. Najbliższa noc upłynie nam pod znakiem typowo zimowej pogody. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w wielu regionach temperatura spadnie poniżej zera. Mróz nie będzie zbyt mocny, najzimniej do -2°C. Prognozowane są też opady śniegu. Uwaga więc na śliskie chodniki i drogi, szczególnie w nocy z poniedziałku na wtorek (17/18 listopada) i we wtorek o poranku.

W ciągu dnia mrozu nie będzie, na termometrach od 1°C na Suwalszczyźnie do 5°C na południowym zachodzie. W zachodnich regionach popada deszcz, zaś na północnym wschodzie możliwy śnieg. Noc z wtorku na środę (18/19 listopada) z dodatnią temperaturą na północnym zachodzie. Z kolei w woj. świętokrzyskim i w Małopolsce mróz nawet do -5°C. W górach jeszcze zimniej, tam termometry wskażą nawet -8°C. W środę (19 listopada) w ciągu dnia od 2°C na Suwalszczyźnie do 5°C na Dolnym Śląsku, bez opadów.

Co z pogodą w drugiej połowie tygodnia? W czwartek (20 listopada) noc z lekkim mrozem w wielu regionach kraju, zaś w ciągu dnia od 1°C na Suwalszczyźnie do 7°C w południowych regionach. W zachodnich regionach możliwy deszcz oraz deszcz ze śniegiem.

Jaka pogoda czeka nas w weekend? W piątek i sobotę (21-22 listopada) nadal zimne noce i kilka stopni powyżej zera w ciągu dnia. Niebo pogodne. Od niedzieli (23 listopada) zrobi się cieplej, nawet do 12°C w Małopolsce. Pogodę popsują jednak opady deszczu.

CZYTAJ TEŻ: Ujawnili nową prognozę na zimę 2025/26. Wiemy, kiedy odśnieżarki pójdą w ruch. Jest data ostrego ataku zimy w Polsce

Źródło: IMGW

