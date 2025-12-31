Śnieg po kolana i mróz! Nowa prognoza pogody na 31 grudnia 2025. IMGW bije na alarm

Nadchodzi ekstremalna zima: IMGW bije na alarm, wydając ostrzeżenia najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu.

Północ i centrum Polski z obfitymi opadami śniegu.

Sprawdź, które regiony są najbardziej zagrożone.

Śnieg po pas! Rekordowe pomiary o poranku

Jak wynika z danych z godziny 7, najwyższą grubość pokrywy śnieżnej w Polsce notuje stacja w Mławie - 57 cm. Niewiele mniej jest w Olsztynie - 45 cm. To wartości, które już teraz paraliżują ruch lokalny i regionalny.

Ostrzeżenia IMGW. Trzeci stopień zagrożenia!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zaktualizował mapę ostrzeżeń meteorologicznych. Nad częścią województwa warmińsko-mazurskiego pojawił się najwyższy, trzeci stopień zagrożenia. Synoptycy nie mają wątpliwości: bardzo intensywne opady śniegu mogą całkowicie sparaliżować komunikację.

3. stopień ostrzeżeń - gdzie spadnie najwięcej śniegu?

Najtrudniejsza sytuacja panuje w sercu województwa warmińsko-mazurskiego. Czerwona strefa na mapie IMGW oznacza prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o ponad 30 cm w czasie krótszym niż 24 godziny.

Ostrzeżenie 3. stopnia obejmuje:

warmińsko-mazurskie, w powiatach: elbląskim, Elbląg, braniewskim, lidzbarskim, olsztyńskim, Olsztyn, ostródzkim, iławskim, nowomiejskim, działdowskim, nidzickim;

pomorskie, w powiatach: sztumskim, malborskim, nowodworskim.

W tych regionach opady mają być ciągłe, bardzo wydajne i długotrwałe.

2. stopień ostrzeżeń. Szeroki pas wokół epicentrum śnieżycy

Wokół czerwonej strefy obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia. IMGW prognozuje tam przyrost pokrywy śnieżnej od 20 do 30 cm w ciągu doby.

Zagrożenie dotyczy m.in.:

woj. warmińsko-mazurskiego: bartoszycki.

północnego Mazowsza, powiaty: mławski, żuromiński.

Tu również warunki drogowe mogą być skrajnie trudne.

1. stopień ostrzeżeń. Śnieżyca dociera do centrum i wschodu Polski

Front z opadami śniegu rozciąga się wąskim klinem w głąb kraju. Ostrzeżenie 1. stopnia oznacza przyrost pokrywy śnieżnej od 15 do 20 cm w ciągu 24 godzin.

Żółta strefa obejmuje m.in.:

pomorskie, w powiatach: gdańskim, tczewskim;

warmińsko-mazurskie, w powiecie szczycieńskim;

kujawsko-pomorskie, w powiatach: wąbrzeskim, Grudziądz.

mazowieckie, w powiatach: przasnyskim, makowskim, pułtuskim, legionowskim, nowodworskim, płońskim, ciechanowskim, sierpeckim, płockim, Płock, warszawskim zachodnim, Warszawa, grodziskim, pruszkowskim, sochaczewskim, żyrardowskim, piaseczyńskim, grójeckim, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom;

łódzkie, w powiatach: skierniewickim, Skierniewice, rawskim.

Uwaga dla kierowców. Warunki będą ekstremalne

Osoby planujące podróż przez regiony objęte 2. i 3. stopniem ostrzeżeń IMGW powinny przygotować się na zasypane drogi, bardzo ograniczoną widoczność oraz opóźnienia i lokalne paraliże komunikacyjne. Sylwester 2025 zapowiada się biało, mroźnie i wyjątkowo ciężko - zwłaszcza na północy.

Prognoza pogody na 31.12.2025 r.

"Dziś duże zachmurzenie, opady śniegu na płn. i płn.-zach. Na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Przyrost śniegu do 10cm. Widzialność w opadach do 400 m. Temperatura od -6°C do 5°C. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty do 100 km/h" - przekazali meteorolodzy przed godziną 8.

Źródło: IMGW