Polska pod śniegiem. Kiedy przestanie padać? Prognozy są jednoznaczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) przewiduje zmienną, zimową aurę na przełomie roku, z intensywnymi opadami śniegu i silnym wiatrem.

Szczególnie trudne warunki pogodowe wystąpią na północy Polski i w górach, gdzie spadnie najwięcej śniegu, a temperatura w noc sylwestrową może spaść do –15°C.

Zawieje i zamiecie śnieżne, spowodowane porywistym wiatrem, będą utrudniać podróżowanie; sprawdź, jak długo utrzyma się mróz i kiedy pogoda się uspokoi.

- Przełom roku upłynie pod znakiem zmiennej, zimowej aury, z częstymi opadami śniegu oraz silnym i porywistym wiatrem, który miejscami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Najgorsza sytuacja może być na północy Polski oraz w górach. Tam spadnie najwięcej śniegu, ponadto powieje silniejszy wiatr. W wielu regionach kraju w najbliższych dniach utrzyma się też całodobowy mróz. Szczególnie zimna ma być noc sylwestrowa. Na północnym wschodzie i w górach termometry wskażą –15°C. Pogoda nieco uspokoi się w pierwszych dniach 2026 roku, ale nadal należy spodziewać się śniegu i silniejszego wiatru.

We wtorek (30 grudnia) najwięcej śniegu, około 10 cm, spadnie na północy i w górach. W rejonie Zatoki Gdańskiej możliwe burze. Najzimniej na południowym wchodzie, tam od –3°C. Lekko powyżej zera na północnym zachodzie i na wybrzeżu. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60-65 km/h, na wybrzeżu silny, do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, północno-zachodni i zachodni, będzie powodować zamiecie i zawieje śnieżne - przewiduje IMGW.

Sylwester upłynie pod znakiem śniegu i mrozu. 2-4 stopnie "na plusie" w ciągu dnia tylko w zachodniej Polsce. Na wschodzie od –5°C do –4°C. - Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu i południowym zachodzie okresami dość silny i w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich i północnych. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - informuje IMGW. Sylwestrowa noc ze spadkiem temperatury nawet do –15°C.

Nowy Rok przywita nas śniegiem na północy i południowym zachodzie. Znów możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Na termometrach od –4°C do –2°C. Najcieplej na północnym zachodzie, tam do 3°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, nad morzem także silny, do 45 km/h, w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni - prognozuje IMGW.

W piątek (2 stycznia) pochmurno, z opadami śniegu w północnej Polsce. Na termometrach w kraju od –2°C do 2°C. Najcieplej na wybrzeżu, tam około 3°C. - Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne - ostrzega IMGW.

Pierwszy weekend 2026 roku będzie pochmurny. Na północy znów spadnie śnieg. Temperatura maksymalna od –3°C do 2°C. Wiatr będzie słabnąć.

Źródło: IMGW