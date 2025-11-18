-29 stopni i ponad pół metra śniegu! Zapowiadają ekstremalny grudzień

Prawie -30 stopni i 71 cm śniegu w Europie. Ekstremalne warunki pogodowe na Starym Kontynencie pojawiły się 17 listopada. Klimat przypominał sceny z serialu "Gra o Tron", co nie umknęło uwadze internautów.

Atak zimy z drugiej połowy listopada to nie koniec! W grudniu intensywne śnieżyce i siarczyste mrozy grożą kolejnym regionom, nie tylko w Europie.

Jak to wygląda w Polsce? Sprawdzimy w drugiej części naszego materiału.

71 cm śniegu w Norwegii, -29 stopni w Skandynawii

Takich wartości o tej porze roku Tromsø, miasto na północy Norwegii nie widziało od 2013 roku. 71 cm śniegu to scenariusz, który Polaków przyprawiłby o zawrót głowy. Nawet Skandynawowie, którzy są przyzwyczajeni do ekstremalnej zimy, nie kryją zaskoczenia. Nikogo nie trzeba przekonywać, że takie warunki przynoszą ze sobą konkretne utrudnienia komunikacyjne. Do tego dochodzą niemalże syberyjskie mrozy. Dane ze Szwecji, Norwegii i Finlandii robią ogromne wrażenie. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod tabelą z temperaturami!

Down to nearly -30 °C across northern Sweden, Norway, and Finland (Lapland) this morning, Nov 17th, 2025. pic.twitter.com/s9OmTxso8U— severe-weather.EU (@severeweatherEU) November 17, 2025

Ekstremalny grudzień w prognozie pogody

Eksperci od pogody nie mają wątpliwości - groźną wersję zimy zobaczymy również w grudniu 2025 roku. Ma to związek z "działalnością" wiru polarnego, który może poskutkować śnieżnymi i mroźnymi świętami Bożego Narodzenia. - Wir zazwyczaj jest strażnikiem zimna. Może odcisnąć piętno nie tylko na USA i Kanadzie. Potencjalnie może sprowadzić zimno i śnieg również do Europy - podają eksperci z serwisu Severe-Weather.eu. Pozostaje pytanie, co to oznacza dla Polaków? Już w prognozach na końcówkę drugiej dekady listopada widzimy zimowe akcenty. Kolejny tydzień przyniesie kolejne spadki temperatur. Przydadzą się najcieplejsze płaszcze.

W Polsce do -10 stopni Celsjusza

Nasz kraj nie musi się obawiać takich wartości, jakie odnotowano w Norwegii. Niemniej jednak, zima coraz chętniej puka do naszych drzwi. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiadają dwucyfrowy mróz, który jest przewidywany dla południowych rejonów Polski. Na mapie z prognozą na 25 listopada (wtorek) widać ciemnoniebieski kolor w województwie świętokrzyskim i w Małopolsce. Końcówka listopada zapowiada się na mroźną, zwłaszcza w nocy. O poranku czeka nas skrobanie szyb samochodów. To ostatni dzwonek na zmianę opon na zimowe!

i Autor: IMGW/ Materiały prasowe Prognoza pogody dla Polski, model ECMWF

Do prognoz na grudzień będziemy wracać w "Super Expressie". Na ten moment wiele wskazuje na zimowe Boże Narodzenie, ale ten scenariusz może jeszcze ulec delikatnym przetasowaniom.