Nowa prognoza pogody od IMGW. Polacy odczują zmiany po długim weekendzie

Konrad Marzec
2025-08-17 18:37

IMGW podał nową prognozę pogody na poniedziałek (18 sierpnia 2025) dla Polski. Synoptycy już wiedzą, że okres po długim weekendzie będzie zupełnie inny od warunków, które były z nami w połowie miesiąca. Wszystko wskazuje na to, że na początku tygodnia przydadzą się parasole. To nie jedyna zmiana! Szczegóły przekazujemy poniżej.

Autor: CC Unsplash.com / Licencja Creative Commons / Zdjęcie ilustracyjne Nowa prognoza pogody od IMGW. Polacy odczują zmiany po długim weekendzie
  • IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na poniedziałek (18 sierpnia). O upałach z początku długiego weekendu nie będzie mowy. To nie jedyna zmiana!
  • Noc z niedzieli na poniedziałek będzie spokojna, choć nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu. Parasole mogą się przydać również w ciągu dnia, zwłaszcza na północy kraju.
  • Są też dobre wieści! Przez większość tygodnia będziemy się cieszyć prawdziwie letnią pogodą. Szczegóły prognozy na najbliższe godziny omawiamy w poniższym artykule na se.pl.

Pogoda na jutro, 18 sierpnia: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

Z najnowszej synoptycznej prognozy IMGW dla Polski wynika, że noc będzie pogodna, choć na północnym wschodzie okresami wystąpi zachmurzenie duże i tam miejscami możliwy będzie przelotny deszcz. Temperatura ukształtuje się na poziomie od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16-17 nad morzem. Jednocyfrowe wartości jedynie w górach i w kotlinach górskich. Na noc z niedzieli na poniedziałek eksperci Instytutu nie zapowiadają porywistego wiatru. Parasole powinni mieć ze sobą mieszkańcy województw:

  • pomorskiego
  • podlaskiego
  • warmińsko-mazurskiego

Poniedziałek bez upałów, za to z opadami deszczu

Początek długiego weekendu przyniósł Polakom upały. Miejscami termometry pokazały nawet 34-35 stopni Celsjusza. Powrót do pracy przyjdzie w towarzystwie ochłodzenia i gdzieniegdzie również opadów deszczu. Największe prawdopodobieństwo opadów mamy na północnym wschodzie i w centrum Polski

Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem, w kotlinach sudeckich i na północnym wschodzie, na przeważającym obszarze kraju od 22 do 23 stopni, tylko na Nizinie Szczecińskiej do 24 - analizuje IMGW w prognozie na 18 sierpnia.

W poniedziałek nie będzie nam zagrażał silny wiatr. Na kolejne ocieplenie poczekamy do wtorku. W dniach 19-21 sierpnia pogoda przyniesie nam wartości zbliżone do 30 stopni Celsjusza. Najcieplej powinno być na zachodzie i na południu Polski. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie", a prognozę synoptyczną na 18 sierpnia prezentujemy na załączonych mapach:

Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 17/18 sierpnia

Autor: IMGW Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 17/18 sierpnia
Pogoda IMGW na poniedziałek, 18 sierpnia

Autor: IMGW Pogoda IMGW na poniedziałek, 18 sierpnia
POGODA NA PONIEDZIAŁEK
PROGNOZA IMGW