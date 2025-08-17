Nowa prognoza pogody od IMGW. Polacy odczują zmiany po długim weekendzie

IMGW podał szczegóły synoptycznej prognozy pogody na poniedziałek (18 sierpnia). O upałach z początku długiego weekendu nie będzie mowy. To nie jedyna zmiana!

Noc z niedzieli na poniedziałek będzie spokojna, choć nie można wykluczyć przelotnych opadów deszczu. Parasole mogą się przydać również w ciągu dnia, zwłaszcza na północy kraju.

Są też dobre wieści! Przez większość tygodnia będziemy się cieszyć prawdziwie letnią pogodą. Szczegóły prognozy na najbliższe godziny omawiamy w poniższym artykule na se.pl.

Pogoda na jutro, 18 sierpnia: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

Z najnowszej synoptycznej prognozy IMGW dla Polski wynika, że noc będzie pogodna, choć na północnym wschodzie okresami wystąpi zachmurzenie duże i tam miejscami możliwy będzie przelotny deszcz. Temperatura ukształtuje się na poziomie od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 16-17 nad morzem. Jednocyfrowe wartości jedynie w górach i w kotlinach górskich. Na noc z niedzieli na poniedziałek eksperci Instytutu nie zapowiadają porywistego wiatru. Parasole powinni mieć ze sobą mieszkańcy województw:

pomorskiego

podlaskiego

warmińsko-mazurskiego

Poniedziałek bez upałów, za to z opadami deszczu

Początek długiego weekendu przyniósł Polakom upały. Miejscami termometry pokazały nawet 34-35 stopni Celsjusza. Powrót do pracy przyjdzie w towarzystwie ochłodzenia i gdzieniegdzie również opadów deszczu. Największe prawdopodobieństwo opadów mamy na północnym wschodzie i w centrum Polski.

- Temperatura maksymalna od 20 stopni Celsjusza nad morzem, w kotlinach sudeckich i na północnym wschodzie, na przeważającym obszarze kraju od 22 do 23 stopni, tylko na Nizinie Szczecińskiej do 24 - analizuje IMGW w prognozie na 18 sierpnia.

W poniedziałek nie będzie nam zagrażał silny wiatr. Na kolejne ocieplenie poczekamy do wtorku. W dniach 19-21 sierpnia pogoda przyniesie nam wartości zbliżone do 30 stopni Celsjusza. Najcieplej powinno być na zachodzie i na południu Polski. Prognozy będziemy aktualizować w "Super Expressie", a prognozę synoptyczną na 18 sierpnia prezentujemy na załączonych mapach:

i Autor: IMGW Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 17/18 sierpnia

i Autor: IMGW Pogoda IMGW na poniedziałek, 18 sierpnia

Quiz. Możesz zostać pogodynką? Nie każdy przeczyta te mapy pogody Pytanie 1 z 10 Gdzie spodziewane są opady deszczu? Wzdłuż granicy z Czechami Nad Bałtykiem Na południowym wschodzie Następne pytanie