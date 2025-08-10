IMGW podał nową prognozę pogody. Tak Polacy zaczną drugą dekadę sierpnia

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-08-10 19:01

IMGW podał szczegóły prognozy pogody na poniedziałek (11 sierpnia) dla Polski. Synoptycy spodziewają się wysokich temperatur, ale gdzieniegdzie również opadów. Parasole mogą się przydać, ale im bliżej długiego weekendu, tym pogoda powinna się poprawiać. Szczegóły analizujemy poniżej.

Pogoda na jutro, poniedziałek 11 sierpnia: Ciepło, ale też deszczowo

Autor: CC Unsplash.com / Licencja Creative Commons / Zdjęcie ilustracyjne Pogoda na jutro, poniedziałek 11 sierpnia: Ciepło, ale też deszczowo
  • IMGW podał nową prognozę pogody na poniedziałek (11 sierpnia 2025 r.). Wiemy już, jak będzie wyglądał początek drugiej dekady tego miesiąca w Polsce.
  • Noc będzie spokojna, choć na północy kraju mogą się przydać parasole. Kierowco - uważaj na mgły, ograniczające widoczność!
  • W ciągu dnia termometry pokażą przyjemne wartości. Sprawdź, gdzie lepiej mieć ze sobą kurtkę przeciwdeszczową.

Pogoda na jutro, 11 sierpnia: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek

Z najnowszej prognozy IMGW dla Polski wynika, że w nocy z niedzieli na poniedziałek okresami na Pomorzu Gdańskim, wschodzie oraz w Karpatach zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W tych rejonach miejscami możliwy będzie słaby deszcz. Nad morzem termometry pokażą nawet 16 stopni, a na wschodzie ledwie 9 stopni Celsjusza. 

- Na północy oraz południowym wschodzie lokalnie mgły, głównie nad ranem, ograniczające widzialność do 400 metrów. Wiatr słaby, jedynie nad morzem i początkowo na wschodzie umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni - wylicza Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w prognozie na noc 10/11 sierpnia 2025 r.. Z tej prognozy jasno wynika, że noc będzie na ogół spokojna. To zapowiedź przyjemnego początku tygodnia w Polsce.

Poniedziałek pogodny, ale miejscami deszczowy

Na 11 sierpnia synoptycy z IMGW zapowiadają przyjemną pogodę. Jedynie na Suwalszczyźnie okresami zachmurzenie będzie umiarkowane i możliwy słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 22 stopni na północy do 25 stopni Celsjusza na południu i południowym zachodzie, tylko nad morzem oraz w kotlinach górskich od 19°C do 21 stopni. Jeśli chodzi o największe miasta, najcieplej będzie w okolicach:

  • Rzeszowa
  • Krakowa
  • Katowic
  • Lublina
  • Warszawy
  • Bydgoszczy
  • Poznania
  • Wrocławia
  • Zielonej Góry

Wiatr będzie słaby, na krańcach północno-wschodnich umiarkowany i porywisty, północno-zachodni i zachodni tylko na południowym wschodzie północny. Porywisty wiatr konkretnie obniży temperaturę odczuwalną. 

Najnowszą prognozę pogody na noc z 10 na 11 sierpnia i na poniedziałek IMGW prezentuje na mapach:

Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 10/11 sierpnia

Autor: IMGW Pogoda IMGW na noc z niedzieli na poniedziałek, 10/11 sierpnia
Pogoda IMGW na 11 sierpnia. Prognoza na poniedziałek

Autor: IMGW Pogoda IMGW na 11 sierpnia. Prognoza na poniedziałek

