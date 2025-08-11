Upały kwestią godzin? IMGW podał najnowszą prognozę. To wzbudzi duże emocje

IMGW podał nową prognozę pogody na wtorek (12 sierpnia 2025 r.) dla Polski. Synoptycy mają bardzo dobre wieści! Czeka nas ciepły i prawdopodobnie bezdeszczowy dzień!

Czy we wtorek będzie można mówić o upałach? Meteorolodzy podali regiony, w których na pewno nie przydadzą się ciepłe bluzy, czy kurtki. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju!

Prognoza pogody na długi weekend potwierdza, że śmiało możemy mówić o lecie z prawdziwego zdarzenia. Zobaczcie szczegóły w naszych artykułach!

Pogoda na jutro, 12 sierpnia: IMGW zapowiada noc z poniedziałku na wtorek

W najnowszej synoptycznej prognozie pogody, IMGW zapowiada spokojną i ładną noc z 11 na 12 sierpnia. Na północy i miejscami w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, więc do kierowców ponawiamy apele o ostrożność. Na termometrach od 10 do 13 stopni, tylko nad morzem 14-16 stopni Celsjusza. Wiatr nie będzie dużym problemem.

Gorący wtorek bez deszczu

Bardzo ciekawie wygląda prognoza synoptyczna na 12 sierpnia. Na niebie dominować będzie słońce, jedynie na krańcach północno-wschodnich okresami zachmurzenie będzie umiarkowane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ani słowem nie wspomina o opadach deszczu, co w ostatnich tygodniach było rzadkością.

Eksperci z IMGW nie ostrzegają przed silnym wiatrem. Wygląda na to, że we wtorek będziemy się cieszyć piękną pogodą. Temperatury maksymalne na poziomie 28-29 stopni odnotujemy na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Jeśli chodzi o duże miasta, gorąco będzie w okolicach:

Wrocławia

Zielonej Góry

Katowic

Lublina

Poznania

Szczecina

Warszawy

W województwie lubuskim i dolnośląskim możliwe upały w granicach 30 stopni. Najgorętszy moment dnia przypadnie na 14-15. Szczegóły prognozy pogody na wtorek widać na mapach, które załączamy poniżej:

Pogoda IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 11/12 sierpnia

Pogoda IMGW na 12 sierpnia

