Upały kwestią godzin? IMGW podał najnowszą prognozę. To wzbudzi duże emocje

Konrad Marzec
2025-08-11 15:00

IMGW podał najnowszą prognozę pogody na wtorek (12 sierpnia 2025) dla Polski. Synoptycy spodziewają się bardzo wysokich temperatur i niewykluczone, że dobrniemy do granicy 30 stopni Celsjusza. Polacy będą zadowoleni, ponieważ eksperci mają jasny sygnał, dotyczący opadów deszczu.

Autor: CC Unsplash.com / Licencja Creative Commons / Zdjęcie ilustracyjne Upały kwestią godzin? IMGW podał najnowszą prognozę. To wzbudzi duże emocje
  • IMGW podał nową prognozę pogody na wtorek (12 sierpnia 2025 r.) dla Polski. Synoptycy mają bardzo dobre wieści! Czeka nas ciepły i prawdopodobnie bezdeszczowy dzień!
  • Czy we wtorek będzie można mówić o upałach? Meteorolodzy podali regiony, w których na pewno nie przydadzą się ciepłe bluzy, czy kurtki. Najcieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie kraju!
  • Prognoza pogody na długi weekend potwierdza, że śmiało możemy mówić o lecie z prawdziwego zdarzenia. Zobaczcie szczegóły w naszych artykułach!

Pogoda na jutro, 12 sierpnia: IMGW zapowiada noc z poniedziałku na wtorek

W najnowszej synoptycznej prognozie pogody, IMGW zapowiada spokojną i ładną noc z 11 na 12 sierpnia. Na północy i miejscami w rejonach podgórskich Sudetów lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów, więc do kierowców ponawiamy apele o ostrożność. Na termometrach od 10 do 13 stopni, tylko nad morzem 14-16 stopni Celsjusza. Wiatr nie będzie dużym problemem.

Długi weekend pod znakiem upałów. W tych regionach nawet 34 stopnie. IMGW widzi…

Gorący wtorek bez deszczu

Bardzo ciekawie wygląda prognoza synoptyczna na 12 sierpnia. Na niebie dominować będzie słońce, jedynie na krańcach północno-wschodnich okresami zachmurzenie będzie umiarkowane. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ani słowem nie wspomina o opadach deszczu, co w ostatnich tygodniach było rzadkością. 

Eksperci z IMGW nie ostrzegają przed silnym wiatrem. Wygląda na to, że we wtorek będziemy się cieszyć piękną pogodą. Temperatury maksymalne na poziomie 28-29 stopni odnotujemy na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Jeśli chodzi o duże miasta, gorąco będzie w okolicach:

  • Wrocławia
  • Zielonej Góry
  • Katowic
  • Lublina
  • Poznania
  • Szczecina
  • Warszawy
W województwie lubuskim i dolnośląskim możliwe upały w granicach 30 stopni. Najgorętszy moment dnia przypadnie na 14-15. Szczegóły prognozy pogody na wtorek widać na mapach, które załączamy poniżej:

Pogoda IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 11/12 sierpnia

Autor: IMGW Pogoda IMGW na noc z poniedziałku na wtorek, 11/12 sierpnia
Pogoda IMGW na 12 sierpnia

Autor: IMGW Pogoda IMGW na 12 sierpnia
POGODA NA WTOREK
PROGNOZA IMGW