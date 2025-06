Te sposoby na upał to mit. Otwieranie okien, zimny prysznic, jedzenie lodów - nie rób tego, gdy jest gorąco, bo tylko pogorszysz sprawę!

Marta Zalewska | jpp 13:32 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Upały w Polsce nie dadzą nam żyć! Od 1 lipca 2025 roku termometry w cieniu mają pokazać ponad 30 stopni, a w kolejnych dniach nawet 36 stopni Celsjusza! Dla wielu województw IMGW wydał ostrzeżenia przed skrajnymi upałami, a Polacy szukają wszelkich sposobów, by się ochłodzić. Wydaje się, że niektóre popularne metody na walkę z upałami przyniosą nam ulgę, gdy żar będzie lał się z nieba. Nic bardziej mylnego! Jeśli robisz to w czasie upałów, nie poczujesz ulgi ani ochłodzenia - te metody to mit! Zobacz, których "sprawdzonych sposobów na upały" lepiej unikać.

i Autor: John Fornander / Unsplash/ Creative Commons Te sposoby na upał, zamiast Cię ochłodzić, sprawią, że będzie Ci jeszcze cieplej! Zobacz, czego nie robić w upały