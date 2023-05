Zatrważająca prognoza dla Polski. Zero deszczu przez kilkanaście dni? To nie wszystko

Pogoda w Polsce na przełomie maja i czerwca. Napływ polarnomorskiego powietrza

Najbliższe dni, tj. tydzień 29 maja-4 czerwca, upłyną pod znakiem dużej ilości słońca, choć nie oznacza to jednocześnie, że wszędzie można się spodziewać wysokich temperatur. W tym czasie do Polski cały czas napływać będzie polarnomorskie powietrze, co szczególnie odczują mieszkańcy północnych i wschodnich części naszego kraju, jak przekonuje IMGW. Chłód będzie im doskwierać przede wszystkim o poranku, chociaż z prognozy temperatur wynika również, że będą one zróżnicowane. W czasie gdy na przeważającym obszarze Polski będzie ponad 20 kresek, na całym wybrzeżu będą się one kształtować następująco:

około 15 kresek (poniedziałek, 29 maja),

16-19 kresek (wtorek, 30 maja),

15-18 kresek (środa, 31 maja),

15-19 kresek (czwartek, 1 czerwca),

ok. 15 kresek (piątek, 2 czerwca).

Trochę cieplej zrobi się natomiast w sobotę, 3 czerwca, bo temperatura podskoczy do ok. 20 stopni, ale w niedzielę, 4 czerwca, nad morzem znowu będzie chłodniej, bo 16-17 kresek. W tym czasie w pozostałych regionach Polski będzie 18-22 stopnie.

Maj na północy kraju jest suchy oraz z duża ilością godzin ze słońcem, mimo że temperatury nie były wysokie. W ciągu najbliższego tygodnia problem suszy na północy kraju będzie się pogłębiał, w najbliższej perspektywie nie widać opadów.#IMGW #susza #poland #dry pic.twitter.com/EcZj3C3e35— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 29, 2023

