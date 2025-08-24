Burze i opady deszczu to nie wszystko. Jednoznaczna prognoza dla Polski

- IMGW podał szczegóły prognozy na noc z niedzieli na poniedziałek i na poniedziałek (25 sierpnia 2025 r.). Opady deszczu i burze to scenariusz, który jest bardzo prawdopodobny. To nie wszystko!
- Początek ostatniego tygodnia sierpnia nie przyniesie lata z prawdziwego zdarzenia, za to przydadzą się parasole. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej rozwiewa wszelkie wątpliwości.
- Na wyraźne ocieplenie przyjdzie nam poczekać do ostatnich godzin ósmego miesiąca roku. Szczegóły analizujemy na se.pl.
Pogoda IMGW na jutro, 25 sierpnia: Prognoza na noc z niedzieli na poniedziałek
Z najnowszej prognozy synoptycznej IMGW dla Polski wynika, że w nocy z 24 na 25 sierpnia, na północy, wschodzie i w centrum okresami wystąpi zachmurzenie duże i wówczas możliwe będą słabe opady deszczu, a lokalnie niewykluczone także zanikające burze.
- Suma opadów na Warmii i Mazurach do około 30 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 55 km/h, wysoko w Sudetach do 80 km/h - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od 6 stopni na południu do 11 stopni Celsjusza na północy. Nad morzem termometry mogą wskazać nawet 14 stopni. Wiemy też, jak będzie wyglądał poniedziałek. Polacy nie będą zachwyceni!
Burze i deszcze w poniedziałek? Niepokojąca prognoza pogody
Nowy tydzień nie przyniesie pogodowego przełomu. Wpisuje się on w klimat tegorocznego lata. Większość Polaków narzeka na pogodę i nie inaczej będzie w tym przypadku. Z prognozy IMGW wynika, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane.
- Na północy i wschodzie okresami wzrastające do dużego, i tam miejscami słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Na północnym wschodzie suma opadów do 10 mm. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, na południu w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 55 km/h, w Sudetach początkowo do 80 km/h, a w czasie burz do 60 km/h - wyliczają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i Podhalu do 21 stopni na południu. Najcieplej będzie w okolicach:
- Katowic
- Bydgoszczy
- Warszawy
- Krakowa
- Wrocławia
- Zielonej Góry
- Opola
O upałach nie ma mowy. Na takowe poczekam przynajmniej do 30 sierpnia. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.