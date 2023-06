Za oknem piękne słońce, a nagle stanie się TO. Co za pogoda! Eksperci wszystko przewidzieli

Pogoda na czerwiec 2023. Antycyklony "nie dopuszczą" deszczu do Polski

Jak informuje portal twojapogoda.pl, za pogodę w czerwcu w Polsce odpowiadać będą przede wszystkim potężne antycyklony. - Nad Europą doszło do trwałej przebudowy cyrkulacji, która objawia się tzw. blokadą wyżową - czytamy w artykule. - Wyże znad północnego Atlantyku i wschodniej części kontynentu nie dopuszczają w rejon Polski deszczowych układów niskiego ciśnienia - podaje portal twojapogoda.pl. Intensywne opady są obecnie w krajach Bliskiego Wschodu. Mieszkańcy walczą z powodziami i podtopieniami.

Pogoda na czerwiec 2023. Grozi nam susza, spadnie poziom wody w rzekach

Nam taka pogoda nie grozi i to przez długi czas. W czerwcu 2023 padać w Polsce nie będzie prawie wcale. Jeśli już popada, to przede wszystkim na południu i południowym wschodzie Polski. Najbardziej sucho będzie na północy. Pogoda w czerwcu 2023 będzie dla nas przyjemna. Temperatury będą wysokie, ale afrykańskie upały nam nie grożą. Będzie sucho, a taka pogoda sprzyja wyjazdom i spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu. Brak opadów w czerwcu to fatalne wieści dla rolników. Susza obejmie niemal wszystkie regiony kraju, co doprowadzi do ograniczenia plonów. Wiążą się z tym duże straty materialne. Susza wpłynie też na ceny żywności, która już teraz jest droga, a ceny tylko wzrosną. Przez suszę i brak opadów spadnie także poziom wody w rzekach.

Źródło: twojapogoda.pl

