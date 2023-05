Ten raport IMGW o pogodzie w Polsce mówi wszystko! Eksperci alarmują

Cyklon Dawid atakuje Polskę! Ekspert IMGW: Niebezpieczne burze i ulewy przez co najmniej dwa dni

Eksperci nie mają wątpliwości. Proces ocieplenie się klimatu w Polsce postępuje. – W raporcie dokumentujemy nie tylko proces zmiany klimatu Polski oraz wskazujemy również na skutki, jakie ta zmiana powoduje. Warto się nad tym zastanowić i podjąć prace adaptacyjne, aby w przyszłości szkody wywołane podobnymi zdarzeniami zminimalizować – mówi prof. Mirosław Miętus, Klimatolog, Zastępca Dyrektora i Szef Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB. Specjaliści alarmują, że "klimat Ziemi zmienia się od połowy XIX wieku w tempie niespotykanym nigdy wcześniej, a postępujące ocieplenie stanowi zagrożenie dla dobrostanu planety, jej ekosystemów i życia człowieka". Co więcej, najbliższe 2-3 dekady będą miały szczególne znaczenie dla przyszłości Ziemi. Zmiany klimatyczne zagrażają produkcji rolnej, zasobom wodnym i bezpieczeństwo oraz zdrowiu człowieka na naszej planecie.

Klimat w Polsce. Pogodowe rekordy za rok 2022

Niech przemówią liczby. Jak wynika z raportu, średnia obszarowa temperatura powietrza w 2022 roku w Polsce wyniosła 9,5°C i była o 0,8 stopnia wyższa od średniej rocznej wieloletniej (klimatologiczny okres normalny 1991-2020). Rok 2022 eksperci od klimatu zaliczają do "bardzo ciepłych". W 2022 r. najcieplejszymi miesiącami były: czerwiec i sierpień oraz październik i grudzień. Niech na potwierdzenie tych słów posłuży rekord temperatury w roku 2022. 19 czerwca w Słubicach zmierzono aż 38,3°C! Znacznie chłodniej było w kwietniu i wrześniu, gdzie średnia temperatura powietrza była o ponad jeden stopień °C niższa od normy, choć najzimniej było 14 grudnia w Zamościu. Tam termometry pokazały –18,6°C. Kilka dni później, bo 19 grudnia w Terespolu, odnotowano najniższą temperaturę przy gruncie (–25,6°C).

Eksperci zwracają uwagę w raporcie, że "tylko od 1951 roku wzrost temperatury w skali roku szacowany jest na 2,09°C". Najsilniejszy wzrost temperatury występuje na Pojezierzach, Podkarpaciu i w Karpatach, gdzie przekracza 2,16°C. Najsłabszy wzrost jest na obszarze Wyżyn i w Sudetach, dochodzący do blisko 1,87°C. Coraz cieplej robi się też w dużych miastach. Od 1851 roku temperatura powietrza w wzrosła w zakresie od 1,49°C do 2,30°C. Co więcej, tempo wzrostu w dużych aglomeracjach miejskich rośnie w ostatnich 40 latach.

