i Autor: Mike_Cuvelier/cc0/Pixabay.com Polska jest kolejnym krajem na liście, gdzie dotrze cyklon Dawid. W niektórych regionach będzie to oznaczać załamanie pogody, które objawi się się występowaniem: burz, ulew, a nawet gradobicia

Gdzie będzie najgorzej?

Polska wsród zagrożonych krajów. Szokujące prognozy meteorologów, mowa o podtopieniach

Polska jest kolejnym krajem na liście, gdzie dotrze cyklon Dawid. W niektórych regionach będzie to oznaczać załamanie pogody, które objawi się się występowaniem: burz, ulew, a nawet gradobicia, co może doprowadzić do lokalnych podtopień. Pierwsze zmiany odczujemy we wtorek, 23 maja, a kulminacji niebezpiecznych zjawisk można się spodziewać w najbliższym czasie.