IMGW bije na alarm. Noc z soboty na niedzielę może zaskoczyć

Według prognoz IMGW, noc z soboty na niedzielę zapowiada się z niewielkim i umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie na Pomorzu i północnym wschodzie kraju możliwe są przelotne opady deszczu. Najzimniej będzie w rejonach podgórskich Karpat – tam słupki rtęci mogą wskazać 0°C. W centrum kraju temperatura wyniesie około 4°C, a na północnym wschodzie – do 7°C. We wschodniej Polsce mogą również tworzyć się mgły, które ograniczą widoczność nawet do 200 metrów. Wiatr będzie słaby, z kierunków południowych.

IMGW wydał ostrzeżenia przed przymrozkami. Alert obowiązuje do niedzieli, do godziny 6 rano. Ostrzeżenia pogotowe obejmują następujące regiony:

woj. lubelskie

woj. podkarpackie

wschodnia część woj. małopolskiego i mazowieckiego

południowa część woj. podlaskiego i śląskiego

wschodnia część woj. świętokrzyskiego

południowa część Dolnego Śląska i Pomorza

północ woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego

zachodni kraniec Warmii i Mazur

Na tych obszarach prognozowany jest spadek temperatury do około 1°C, a przy gruncie – lokalnie do -2°C. W rejonach podgórskich Karpat możliwy jest spadek do -3°C.

Choć noc przyniesie przymrozki, to w dzień temperatura wzrośnie i może osiągnąć nawet 20°C. Będzie to jednak krótkotrwała poprawa – IMGW podkreśla, że nocne spadki temperatury mogą mieć wpływ na uprawy i roślinność.