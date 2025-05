IMGW ostrzega przed burzami

Noc z poniedziałku na wtorek (26/27 maja) zapowiada się na pochmurną i deszczową, jednak im bliżej poranka, tym opady powinny zanikać. Możliwe też zanikające burze w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze i Ziemię Świętokrzyską po Małopolskę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km/h. Lokalnie grad - czytamy w komunikacie IMGW, który został wydany dla mieszkańców województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

wielkopolskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

kujawsko-pomorskiego,

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego

Co jeszcze czeka nas najbliższej nocy? Uwaga na lokalne mgły i zamglenia, ograniczające widzialność do 200 m. Noc dość ciepła, bez przymrozków. Na termometrach od 5°C do 10°C. Najcieplej miejscami na południowym wschodzie i wschodzie, tam około 12°C. - Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h - zapowiada IMGW.

Prognoza pogody na wtorek, 27.05.2025

We wtorek (27 maja) przelotne opady deszczu szczególnie w zachodniej połowie kraju i na południowym wschodzie. Najchłodniej nad morzem i w kotlinach górskich, tam około 16°C. Na pozostałym obszarze od 18°C do 22°C. - Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na północnym zachodzie także porywisty, na wschodzie z kierunków północnych, na zachodzie południowo-zachodni i zachodni - informuje IMGW.

Im bliżej weekendu, tym chłodniej. W drugiej połowie tygodnia temperatura spadnie, ale nadal pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Na północy silniejszy wiatr. W całym kraju już bez przymrozków w nocy. Więcej szczegółów w artykule Nadchodzi ochłodzenie. Synoptycy z IMGW podali daty i zapowiadają „pożegnanie”

Źródło: IMGW

