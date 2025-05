Ochłodzenie i deszcz od Warmii po Dolny Śląsk. Jednoznaczne prognozy! [Pogoda na jutro 29.05.2025]

Deszczowa noc. Tutaj opady będą największe

Noc ze środy na czwartek (28/29 maja) pochmurna, z przelotnym deszczem. Miejscami, szczególnie w centrum, możliwe są burze. - Prognozowana suma opadów od 10 mm do 15 mm; w pasie od Warmii i Kujaw przez Mazowsze i Ziemię Łódzką po Opolszczyznę i Dolny Śląsk do 20 mm; na południu woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego do 25 mm – prognozuje IMGW. Najsłabsze opady na północnym wschodzie kraju. Noc dość ciepła, z temperaturą od 8°C w pasie Pojezierzy Pomorskich oraz na Podhalu do 10-12°C na przeważającym obszarze kraju. - Wiatr będzie na wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze umiarkowany i okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu oraz w czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h – zapowiada IMGW.

Pogoda czwartek 29.05.2025. IMGW ostrzega przed burzami

W czwartek (29 maja) pogodnie w zachodniej Polsce, choć na początku dnia możliwe jest tam przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze pochmurno, z przelotnym deszczem i burzami na wschodzie i północnym wschodzie kraju. IMGW wydało nawet ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z deszczem dla mieszkańców województw:

lubelskiego,

podkarpackiego,

małopolskiego,

świętokrzyskiego.

- Prognozowana suma opadów we wschodniej połowie kraju oraz na południu woj. małopolskiego i podkarpackiego do około 10 mm - 15 mm – podaje IMGW.

Chłodniej niż na początku tygodnia. Na Podhalu najchłodniej, tam około 10°C. Na północy, wschodzie i południowym wschodzie od 14°C do 16°C na termometrach. Najcieplej w regionach zachodnich, tam do 19°C. - Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w porywach do 55 km/h, nad morzem miejscami dość silny, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Tatrach do 75 km/h – przewiduje IMGW.

Kiedy możemy liczyć na wysokie temperatury w Polsce? Więcej szczegółów w artykule Temperatury ostro w górę! Wiemy, kiedy zrobi się gorąco. Eksperci z IMGW widzą jeden problem

Źródło: IMGW

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz