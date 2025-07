Burze to nie wszystko! Upał wedrze się do Polski. Zobacz, gdzie będzie najgoręcej [Pogoda na jutro 24.07.2025]

Prognozy pogody na czwartek (24 lipca) przewidują powrót upału do Polski. Temperatura wzrośnie do 30°C. Czyżby to oznaczało zapowiedź nadejście prawdziwie letniej aury? Niestety, upał ma być krótkotrwały. Co więcej, burze i deszcz nie dają za wygraną. Szczegóły w dalszej części artykułu.

i Autor: Art Service Prognoza pogody IMGW na czwartek, 24.07.2025 r.