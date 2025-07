Prognoza pogody IMGW na piątek, 25.07.2025. Temperatura i opady

W nocy z czwartku na piątek (24/25 lipca) miejscami przelotny deszcz, a na południu i południowym zachodzie także burze i tam prognozowana suma opadów do 25 mm, lokalnie do 35 mm. Uwaga na mgły w drugiej połowie nocy. Mieszkańcom północnej i zachodniej Polski mogą one ograniczać widzialność do 300 m.

Przed nami ciepła noc, z temperaturą nawet do 18°C na południowym wschodzie. Najchłodniej na północy kraju, tam 13-14°C. - Wiatr słaby, z kierunków zachodnich, miejscami również zmienny. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 60 km/h – prognozuje IMGW.

W piątek (25 lipca) przelotny deszcz i burze, które pojawią się głównie w północno zachodniej i południowo wschodniej części kraju. - Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, lokalnie a w Karpatach i na zachodzie do 20 mm – przewiduje IMGW.

Najchłodniej na terenach podgórskich i na północnym wschodzie, gdzie termometry wskażą od 21°C do 23°C. Na pozostałym obszarze ciepło, ale bez upałów. Na termometrach od 24°C do 28°C. - Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy około 60 km/h, a w Karpatach do 70 km/h – informuje IMGW.

Podobna pogoda ma utrzymać się w ostatni weekend lipca. W sobotę i niedzielę nadal możliwe chwile z deszczem i burzami. Będzie ciepło, ale upały nam nie grożą.

Jak przygotować się na burze?

Burze mogą być niebezpieczne, dlatego warto wiedzieć, jak się na nie przygotować. Oto kilka porad:

Śledź prognozy pogody: Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o pogodzie, aby wiedzieć, kiedy spodziewać się burzy.

Unikaj otwartych przestrzeni: Podczas burzy unikaj przebywania na otwartych przestrzeniach, takich jak pola, łąki czy plaże.

Schroń się w budynku: Najbezpieczniej jest schronić się w budynku, najlepiej w murowanym.

Zabezpiecz przedmioty: Zabezpiecz przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, takie jak meble ogrodowe czy donice.

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz

Express Biedrzyckiej - Leszek Miller 24.07.2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.