Boże Ciało jest dniem wolnym od pracy. To święto ruchome, choć zawsze wypada w czwartek. Boże Ciało 2023 przypada na 8 czerwca. Przy wolnym piątku (9 czerwca) oznacza to szansę na długi weekend w czerwcu, trwający aż cztery dni, do niedzieli (11 czerwca). Czerwcowy długi weekend może być więc idealną okazją do krótkiego wyjazdu i wypoczynku. Tylko czy pogoda na to pozwoli? Szczegóły poniżej.

Pogoda na Boże Ciało 2023. Długoterminowa prognoza IMGW na czerwiec

Pojawia się coraz więcej długoterminowych prognoz pogody na Boże Ciało 2023 i długi weekend czerwcowy. Jakiś czas temu swoją prognozę na czerwiec przedstawił Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Wynika z niej, że w czerwcu 2023 r. "średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020". Czy to oznacza, że w tym roku lato przyjdzie do nas wcześniej i już w czerwcu będziemy mogli cieszyć się wysokimi temperaturami? Wiele na to wskazuje, jednak warto pamiętać, że długoterminowa prognoza pogody charakteryzuje się niższą skutecznością niż pogoda z wyprzedzeniem ledwie kilkudniowym. Ponadto średnia temperatura "powyżej normy" nie oznacza, że w czerwcu 2023 nie zabraknie chłodnych dni. Eksperci z IMGW zakładają, że najcieplejszymi miastami w czerwcu 2023 pod względem temperatury mogą być Warszawa i Wrocław (maksymalna średnia temperatura to 18,3 stopnia Celsjusza), zaś najchłodniej może być w Koszalinie (14,7-16,2 stopnia). Co do opadów to prognoza długoterminowa IMGW na czerwiec zakłada, że "miesięczna suma opadów atmosferycznych w całej Polsce powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej". Nie powinniśmy zatem zmagać się z wielodniowymi opadami, co nie znaczy, że w czerwcu 2023 nie będzie dni mokrych i deszczowych.

Prognoza długoterminowa na czerwiec. Jak czytać prognozy pogody od IMGW?

W IMGW-PIB, podobnie jak w innych ośrodkach meteorologicznych na całym świecie, średnią miesięczną temperaturę powietrza/miesięczną sumę opadów atmosferycznych dla danego miesiąca prognozuje się w odniesieniu do normy wieloletniej przyjmowanej za okres 1991-2020. Wartości średniej miesięcznej temperatury/miesięcznej sumy opadów z tego 30-letniego okresu sortuje się od najniższej do najwyższej, 10 najniższych wartości wyznacza średnią temperaturę/sumę opadów w klasie „poniżej normy”, 10 środkowych „w normie”, a 10 najwyższych „powyżej normy”.

