Polska bez opadów przez kilkanaście dni. To "zasługa" antycyklonu Vera

Zalegający na środkową częścią Europy antycyklon Vera może sprawić, że przez najbliższych kilkanaście w Polsce nie będzie żadnych opadów - informuje serwis Fanipogody.pl. To nie żadna skrajna prognoza, tylko efekt działania wyżu blokującego cyrkulację strefową. Licząc od piątku, 26 maja, deszczu nie zobaczymy już do końca maja i na początku kolejnego miesiąca, prawdopodobnie do 7-8 czerwca. Wyjątek od powyższych przewidywań stanowi sytuacja, gdy powietrze nagrzeje się tak bardzo, że mogą się pojawić burze termiczne, ale tylko lokalnie i o słabym charakterze. I na to są jednak małe szanse, bo w czasie dominacji antycyklonu Vera w Polsce nie należy się spodziewać upałów, przynajmniej w maju. Będzie słonecznie i ciepło, ale temperatura tylko trochę przekroczy 20 stopni - dlaczego?

Ciepło w dzień, zimno w nocy. Do kiedy?

Jak informuje serwis Fanipogody.pl, antycyklon Vera sprowadzi jednocześnie do Polski chłodniejsze masy powietrza, co odczujemy jednak tylko nocą. W dzień będzie je nagrzewać słońce, ale po zapadnięciu zmroku temperatura może spaść do ledwie 4 stopni Celsjusza, a lokalnie pojawią się przymrozki. Wzrost temperatury, zarówno w dzień, jak i w nocy, nastąpi na początku czerwca,

🌤️Obserwatorium na Śnieżce w promieniach zachodzącego słońca a poniżej morze chmur.

