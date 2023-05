Totalna zmiana pogody! Takie warunki utrzymają się przez kilka dni. Prognozy mówią wszystko

Żółty pył na samochodach to groźna mieszanka! Ekspert IMGW nie ma wątpliwości. To nie tylko pył znad Sahary

Jeszcze na piątek (26 maja 2023 r., Dzień Matki) IMGW prognozuje burze i opady deszczu. Na szczęście, już podczas weekendu pogoda będzie zupełnie inna. Sobota (27 maja 20923 r.) będzie pogodna, ale umiarkowanie jeszcze umiarkowanie ciepła. Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 15 stopni Celsjusza na północy i w terenach podgórskich do 21 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

W niedzielę również słonecznie! Okresami więcej chmur pojawi się na południowym wschodzie i tam występować będą przelotne opady deszczu. Nad morzem temperatura maksymalna od 16 st. i w obszarach podgórskich do 21 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z kierunków wschodnich. Deszcze i burze wezmą sobie dni wolnego, a początek przyszłego tygodnia nie będzie się wiele różnił od weekendu.

W prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej czytamy, że poniedziałek będzie pogodny. Cieszy, że weekendowy stan rzeczy utrzyma się dłużej. Więcej chmur i przelotny deszcz pojawi się jedynie na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna od 19 do 23 stopni Celsjusza. Nad morzem i w obszarach podgórskich troszkę chłodniej, od 14 do 18 stopni Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej! We wtorek warunki atmosferyczne będą bardzo zbliżone do poniedziałkowych, a dalej jest tylko lepiej. Jeśli planujecie wypoczynek, to spójrzcie, gdzie warunki będą najkorzystniejsze.

- Słoneczną środą będą się już cieszyli mieszkańcy przeważającego obszaru Polski. Tylko okresami wzrost zachmurzenia i przelotne opady na południowym wschodzie. Na północy temperatura maksymalna od 16 do 22 stopni na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północny i północno-wschodni - podaje IMGW.

- Czwartek pogodny i ciepły. Temperatura maksymalna od 19 st. na południowym wschodzie i nad morzem do 25 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ze zmiennych kierunków - podsumowują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oczywiście te prognozy mogą jeszcze ulec zmianie. Codzienne doniesienia meteorologów będziemy analizować na łamach pogodowego oddziału "Super Expressu".

