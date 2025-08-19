Pogodowe starcie lata z jesienią. W kilku regionach kurtki się przydadzą [Prognoza IMGW na jutro 20.08.2025]

Patrząc na najnowszą prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), środa (20 sierpnia) zapowiada się na pogodowe starcie lata z jesienią. W nocy w niektórych regionach temperatura spadnie poniżej 10°C. Z kolei w ciągu dnia w części Polski termometry wskażą maksymalnie kilkanaście stopni powyżej zera, zaś w innych zakątkach naszego kraju temperatury będą takie, jak przystało na wakacyjny miesiąc. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Autor: Marcin Wziontek Prognoza pogody IMGW na środę, 20.08.2025 r.
  • Środa (20 sierpnia) przyniesie starcie lata z jesienią, z dużymi różnicami temperatur w całej Polsce.
  • Nocą chłodno, lokalnie mgły, a w dzień na północy możliwe burze i opady deszczu.
  • Sprawdź, gdzie termometry pokażą letnie wartości, a gdzie będzie znacznie chłodniej!

Noc z wtorku na środę (19/20 sierpnia) pogodna, jedynie na północy nieco więcej ciemnych chmur, a na wybrzeżu miejscami popada słaby deszcz. Uwaga na mgły w dolinach i kotlinach górskich, które mogą ograniczać widzialność do 500 m.

Przed nami dość chłodna noc. W rejonach podgórskich zaledwie od 6°C do 9°C i tam najniższa temperatura. Na przeważającym obszarze kraju termometry wskażą od 10°C do 14°. Najcieplej nad morzem, tam do 16°C. - Wiatr słaby, zwykle z kierunków południowych, na południu zmienny. Nad morzem wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich – zapowiada IMGW.

W środę (20 sierpnia) w północnej Polsce możliwe są przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie w prognozach pojawiają się lokalne burze. Według IMGW prognozowana wysokość opadów podczas burz do 10 mm. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie.

Duże różnice w temperaturze maksymalnej w poszczególnych regionach. Na Warmii, Mazurach, Pomorzu i nad samym morzem najchłodniej. W tych regionach termometry wskażą maksymalnie około 18°C. W rejonach podgórskich około 23°C, a na pozostałym obszarze od 25°C do 28°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju porywisty, na północnym wschodzie w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich, tylko na północy z północnych. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h – przewiduje IMGW.

W drugiej połowie trwającego tygodnia, pogoda w Polsce popsuje się. Pojawi się więcej chwil z deszczem i burzami, a w weekend zrobi się znacznie chłodniej. Szczegóły w artykule Pogoda spłata niezłego figla. IMGW zapowiada zmiany. A już było tak dobrze

Źródło: IMGW

