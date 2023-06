Jaka będzie pogoda w niedzielę, 4 czerwca 2023?

Jak wynika z informacji przekazanych przez ekspertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Polska będzie w niedzielę (4.06.2023) pod wpływem wyżu z centrami w rejonie Wysp Brytyjskich, na południowym wschodzie i południu zaznaczy się płytka zatoka niżowa. Pozostaniemy w powietrzu polarnym, na południu cieplejszym, a na północy chłodniejszym. Ciśnienie będzie rosnąć.

Prognoza pogody IMGW dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego [4.06.2023]

IMGW informuje, że zachmurzenie w tych regionach będzie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 22°C, nad morzem około 16°C. Wiatr słaby zmienny, nad morzem umiarkowany, północno-zachodni.

Gdańsk: 21°C

Koszalin: 20°C

Szczecin: 21°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego [4.06.2023]

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 18°C do 19°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych - przekazują synoptycy.

Olsztyn: 19°C

Suwałki: 18°C

Białystok: 18°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego [4.06.2023]

Eksperci informują o zachmurzeniu małym i umiarkowanym. Temperatura maksymalna od 19°C na północy do 25°C na zachodzie. Wiatr słaby, zmienny.

Poznań: 22°C

Kalisz: 22°C

Gorzów Wlkp.: 23°C

Zielona Góra: 23°C

Toruń: 21°C

Bydgoszcz: 21°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego [4.06.2023]

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu na południowym wschodzie okresami duże i możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, na zachodzie do 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich - czytamy na stronie IMGW.

Warszawa: 20°C

Łódź: 21°C

Lublin: 18°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego [4.06.2023]

Jak wynika z ustaleń ekspertów z IMGW, zachmurzenie w niedzielę będzie małe i umiarkowane, na południowym wschodzie regionu okresami w ciągu dnia wzrastające do dużego i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 21°C, w rejonach podgórskich od 15°C do 18°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą południowego. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) stopniowy wzrost temperatury od 5°C do 10°C. Wiatr umiarkowany, wschodni.

Wrocław: 21°C

Jelenia Góra: 18°C

Legnica: 21°C

Opole: 20°C

Katowice: 21°C

Częstochowa: 20°C

Prognoza pogody IMGW dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego [4.06.2023]

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu regionu okresami w ciągu dnia wzrastające do dużego i tam możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19°C do 22°C, w rejonach podgórskich od 17°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich i południowych - podają synoptycy.

Kraków: 20°C

Kielce: 20°C

Rzeszów: 21°C

Zakopane: 18°C

Szaleniec wjechał do ogródka. Rodzinę przed śmiercią uratowała pogoda. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.