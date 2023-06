Fatalne prognozy! Eksperci IMGW nie zostawiają złudzeń: "Ekstremalne i bardzo wysokie zagrożenie"

Za oknem piękne słońce, a nagle stanie się TO. Co za pogoda! Eksperci wszystko przewidzieli

Na przełomie maja i czerwca pogoda potrafiła płatać figle Polakom. Prognozy na najbliższe godziny również są dalekie od idealnych, co potwierdzają ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O co chodzi? Na mapach opublikowanych przez IMGW Centrum Modelowania Meteorologicznego większość województw jest w kolorze czarnym oraz czerwonym. Oznacza to ekstremalne i bardzo wysokie zagrożenie lasów pożarami. W czwartek (1 czerwca 2023 r., Dzień Dziecka) najwyższe poziomy zagrożenia występiły w pasie od Zachodniopomorskiego, Lubuskiego przez centrum kraju, aż do wschodu. Jedynie na południu Polski zagrożenie pożarowe jest średnie. Niestety, najbliższe godziny nie będą pod tym względem spokojne.

Jak wynika z najnowszych danych - jeszcze gorsze prognozy są na piątek. Średnie zagrożenie pożarami lasów jest przewidywane jedynie w górach. Dziennikarze PAP policzyli, że w ostatnich dniach, czyli od 27 do 31 maja strażacy wyjeżdżali do 40 - 60 pożarów w lasach dziennie. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że od początku roku odnotowano już 1 tys. 413 pożarów lasów, najwięcej w maju - ponad 1 tys. W analogicznym czasie 2022 roku miało miejsce 3 tys. 690 pożarów w lasach.

Prognozy dla naszego kraju i ostrzeżenia meteorologiczne IMGW będziemy regularnie analizować w pogodowym oddziale "Super Expressu". Warto śledzić lokalne komunikaty meteo, ponieważ na piątek (2 czerwca 2023 r.) dla wschodnich rejonów Polski prognozowane są opady deszczu, w Karpatach możliwe też burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm.