Taki będzie długi weekend w pogodzie. Upały i tropikalne noce to nie wszystko!

W piątek (11 sierpnia) - jak informuje IMGW - "Polska jest w obszarze podwyższonego ciśnienia". - Jedynie na północnych krańcach zaznacza się wpływ płytkiego niżu znad południowej Skandynawii - czytamy w prognozie. Z południowego zachodu napływa cieplejsze powietrze. Powolny wzrost ciśnienia. Przelotne opady deszczu możliwe w północnej, wschodniej i centralnej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 20°C nad morzem do 23°C w centrum oraz na południu.

W sobotę (12 sierpnia) - według prognoz IMGW - "Polska będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia związanym z Wyżem Azorskim". - Pod koniec dnia na północnym zachodzie kraju zacznie oddziaływać zatoka niżu z rejonu Wysp Brytyjskich. Z południowego zachodu będzie napływać ciepłe powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie. Spadek ciśnienia. Temperatura wzrośnie, a niebo będzie niemal bezchmurne. Na termometrach maksymalnie od 22°C w Zakopanem i 24°C na północnym wschodzie do nawet 29°C na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem.

W niedzielę (13 sierpnia) - jak prognozuje IMGW - "Polska będzie w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia, z zachodu do centrum kraju będzie wędrował chłodny front atmosferyczny". Nasz kraj w większości znajdzie się w strefie ciepłego powietrza z południa Europy. Zza frontem zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie będzie się wahać. Możliwy przelotny deszcz i burze. Zrobi się bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 24°C nad morzem do 31°C w centrum i na Podlasiu.

W poniedziałek (14 sierpnia) - jak informuje IMGW - "Polska będzie pod wpływem wyżu z centrum nad Ukrainą, ale na zachodzie obecna będzie zatoka niżowa z pofalowanym frontem chłodnym". Ciśnienie będzie się wahać, a napływać zacznie gorące powietrze zwrotnikowe. Widać to będzie po temperaturach. Najchłodniej na krańcach północnych 27-28 °C. W wielu miejscach termometry pokażą powyżej 30 stopni. Najcieplej na Dolnym Śląsku - 33°C.

Co z pogodą na koniec długiego weekendu? We wtorek (15 sierpnia) - według przewidywań IMGW - "Polska będzie pomiędzy rozległym wyżem na wschodzie, z centrami prawdopodobnie nad zachodnią Rosją i Ukrainą a niżem znad Niemiec". Na zachodzie kraju uaktywni się front chłodny, jednak większość regionów pozostanie w gorącym powietrzu zwrotnikowym. Spadek ciśnienia. Na termometrach od 28°C w Zakopanem i nad morzem do 32-33°C. Możliwy przelotny deszcz i burze.

